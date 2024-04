No se consiguen vacunas contra el dengue ni repelentes

Debido al brote histórico de dengue por el que está atravesando la Argentina y la preocupación que genera en la población por los fallecimientos que se van reportando por causa de este virus es que a la fecha las farmacias jujeñas están sin stock de la vacuna contra el dengue llamada Qdenga y tampoco tienen repelentes.

Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy por las distintas farmacias del centro capitalino en busca de vacunas no se logró conseguir en ningún lugar y tampoco se pudo obtener precisiones de las fechas en que volverían a contar con ellas.

En diálogo con los farmacéuticos encargados es que se pudo saber que al ser tan alta la demanda algunas farmacias implementaron un sistema de reservas, algunas pocas requiriendo un adelanto en efectivo y otras solo debiendo anotarse en una lista de espera.

"No tenemos en stock. Todo el pedido que nos llegó la semana pasada fue vendido a personas que fuimos anotando a lo largo del tiempo. Es que siempre viene la gente a preguntar por la vacuna y a los interesados los vamos anotando y cuando llega el pedido los llamamos y vienen a buscarla", comentó la encargada de una farmacia de calle Alvear.

Y destacó que en esa farmacia en particular la reserva no requiere de un adelanto monetario porque no es exacto ni seguro el día en que les llega el pedido.

Así, la reposición de Qdenga en farmacias resulta incierta si de fechas se trata. Consultadas sobre cuándo volverán a tener stock todas, excepto una, indicaron que los pedidos ya están realizados pero que desconocen cuando llegarán.

Sólo una de ellas ubicada en calle Alvear al 1062 comentó que la semana pasada fue la última vez que recibieron 30 vacunas y que recién el 28 de este mes les volverá a llegar. Y sobre ese último pedido recibido destacaron que al haber tenido todas la vacunas reservadas duraron sólo dos días.

Consultados sobre si la demanda aumentó en los últimos días tras darse a conocer los primeros fallecimientos por dengue en la provincia, los farmacéuticos coincidieron en que no, sino que el alto nivel de demanda viene sostenido desde hace por lo menos un mes cuando los casos empezaron a aumentar en grandes cantidades.

El precio de Qdenga se está manteniendo desde su lanzamiento, cada dosis tiene un costo de $70.800 y se requiere de dos, con un intervalo de aplicación de tres meses. Al momento sería solo tres las obras sociales que cubren al 40% esta vacuna, situación que permite a sus afiliados inmunizar a toda la familia, un postal que se repite en cada farmacia según los encargados consultados.

Faltante de repelentes

Tal es la gravedad de la situación epidemiológica en la provincia que en ninguna de las farmacias recorridas por este medio se pudo conseguir repelentes.

En muy pocas se pudo encontrar alguno que otro para niños, que al tener un costo mucho más alto que los tradicionales, entre $9.000 y $11.000, son los últimos en ser elegidos.

"El jueves pasado llegaron unos cuantos y la gente se los llevó de a cuatro y de a cinco porque decían que no hay en ningún lado. Ese mismo día se acabaron", concluyó la encargada de una cadena farmacéutica del microcentro.

Ministerio de Salud de la Nación sobre Qdenga

Con el objetivo de llevar claridad a la población, el Ministerio de Salud de la Nación, en su rol de organismo rector encargado de definir una estrategia de inmunización como política de Salud Pública, destaca que dicha decisión conlleva una enorme responsabilidad y no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación. En esta dirección, aclaró que la Anmat aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación. La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y regiones endémicas.

En este proceso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aún no la autorizó. En el mismo sentido, la mencionada vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en un reciente informe presentado sobre la situación del dengue en la región. Es por todo lo expuesto que la tarea de evaluación, que lidera el Ministerio, continuará llevándose a cabo con seriedad y compromiso sanitario, sin darle lugar a aquellos que buscan el desarrollo de negocios en detrimento de la salud de los argentinos.

El objetivo es recolectar la evidencia suficiente, junto a la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la OPS, que permita determinar un programa de inmunización focalizada y por rango etario, que sea seguro y efectivo. Asimismo, también es necesario recordar que hubo otro intento de producir una vacuna contra el dengue que se conoció como Dengvaxia, una vacuna hecha con virus vivos debilitados (atenuados), que pretendió ser una solución pero que no obtuvo los resultados esperados. Instamos a las empresas vinculadas con la producción de vacunas a evitar presiones que pretenden apresurar decisiones que pueden poner en riesgo a los argentinos.