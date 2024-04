RecreArte iniciará sus actividades en mayo

LORENA CRUZ

El servicio es una cualidad que los seres humanos saben valorar, y se demuestra en un trabajo constante en pos de aquellas personas que lo necesitan.

Este es el trabajo que lleva a cabo la fundación RecreArte que desde hace cinco años, nació para sostener y dar respuestas a la necesidad de personas jóvenes y adultos con discapacidad severa o grave, a través de generar espacios de recreación aptos para ser utilizados en distintos ámbitos.

Se trata de un grupo en el que los voluntarios sociales realizan su tarea con entusiasmo y altas expectativas ante el cuidado de personas con discapacidad.

No obstante, este año las propuestas de la fundación iniciarán en el mes de mayo, debido a que la crisis actual del país interfiere en gran medida en las actividades recreativas.

Sin embargo, este sábado los integrantes de la entidad se reunirán para ver las posibilidades y las iniciativas que se van a gestar a partir del panorama general que estamos viviendo.

"Vamos a tener un encuentro para buscar la forma, esta vez con la modalidad de hacerlo zonal -es decir- por grupos de chicos que se reúnan cerca de donde viven para que no se pierdan las conexiones", destacó Federico Hansen, referente de la fundación.

Porque consideran que la salud es una de las temáticas que precisa mayor atención, es que otra de las novedades para este año es que se podrá contar con el acceso a consultorios externos para abordar los distintos tratamientos de los jóvenes y adultos que forman parte de RecreArte.

"Para nosotros es una innovación, porque tener la posibilidad de ingresar a consultorios con equipos terapéuticos es significativo. Se va a poder acceder a fonoaudiología, pedagogía y al acompañamiento en escuelas", expresó Hansen, quien desde que inició este proyecto, siempre soñó con tener especialistas que se adhieran a la causa junto a las obras sociales.

Asimismo, las expectativas para este inicio de año tienen el optimismo de siempre, ya que cada participante de la entidad no pierde las esperanzas de que la situación en general mejore.

Es importante mencionar que desde la fundación se viene trabajando desde hace cinco años en estrategias de inclusión. Una de las actividades que se promueve es el turismo sustentable que se realiza con el objetivo de afianzar el derecho a la práctica recreativa, visitando diferentes localidades.

"Si bien no podemos salir por el tema del transporte, no bajamos los brazos y estamos en un momento en que necesitamos ver posibilidades, porque hoy en día gastamos como diez mil pesos en lo que es traslado. Eso es lo que lamentan las familias de los chicos, porque salir les hace bien a su calidad de vida", comentó Hansen.

Cinco años de labor incansable sostienen a RecreArte con todo lo que implica. La fundación fue creada para generar espacios y valores de equidad, destinados a personas con discapacidad, que a través del tiempo se fue consolidando en la provincia.

"Como grupo vimos que ocho familias trabajan por la fundación y me pone muy contento", dijo Hansen. "Los chicos saben que la situación está difícil y me cuentan que ellos ayudan a través de su pensión con la alimentación a su núcleo familiar. Ellos me escriben y están con ganas de hacer actividades", destacó.

Ellos no pierden la buena energía y esperan que en mayo comiencen las convivencias como siempre. "No perdemos la ilusión de que haya nuevos voluntarios para que colaboren con esta propuesta que no quiere decaer. Como requisitos tienen que ser mayores de edad -18 años-, DNI, planilla prontuarial y muchas ganas de trabajar", finalizó.