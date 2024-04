Lamentan la suspensión del Festival del choclo en Maimará

Los fundadores del tradicional Festival del choclo y el folclore, que hace 45 años se realiza en Maimará, lamentaron su suspensión después de una serie de inconvenientes que impulsaron a los responsables de la organización tomar tal determinación.

Carlos Aparicio y Jorge Quispe, dos de los tres fundadores (además de Paulino Maurin ya fallecido), a pesar de la angustia generada anticiparon que ya se están preparando para festejar los 50 años de la convocatoria gastronómica y folclórica más popular de la región norteña.

Ambos, prefirieron no darle mayor trascendencia a lo sucedido que derivó en la interrupción de su historia con la esperanza que en el 2025 se pueda cumplir la edición 47 y en el 2028 celebrar el 50º aniversario.

Se lamentaron también de la imposibilidad que el sector turístico, gastronómico y productivo, más las instituciones y la comunidad en general se beneficien, considerando todo lo que se genera alrededor del festival en cada edición en esta época del año.

En principio, se había anunciado su realización a mediados del mes pasado, después de conocer que no lo iban a realizar quien había asumido la responsabilidad, se barajó otra posibilidad que no prosperó hasta que definitivamente se confirmó que no se haría.

Desde su inicio en 1977 el Festival solo se suspendió tres años (uno de ellos por la pandemia del Covid-19), la popularidad adquirida por las figuras del folclore que fueron protagonistas y la exquisita gastronomía a base de maíz que se ofrecía, lo hizo como uno de los más convocantes de la Quebrada.

El Calendario turístico y cultural de la Provincia siempre destacó su realización, como la comunidad local y el público identificados con las costumbres y tradiciones del pueblo que esperaban expectantes su realización, y como lo dejaron notar este año consultando insistentemente al respecto.

Ayer, Aparicio y Quispe se disculparon del público y la comunidad por la suspensión.