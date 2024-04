Jujuy intensifica campaña turística en temporada baja

En temporada baja, la Provincia mantendrá e intensificará su promoción turística en las principales ciudades del país y en la WTM Latin America en Brasil, asegurando el excelente resultado logrado en el pasado fin de semana extra largo.

El trabajo conjunto entre el sector público y privado, el aprovechamiento de la actividad como prioridad en la población, la predisposición de los visitantes en consumir a pesar de la situación económica, y otros factores detectados demostraron la continuidad de la política local acertada en este rubro.

Ayer, Jujuy intervino en el 38° Workshop de la Asociación Tucumana de Agencias de Viajes y Turismo y mañana estará en Córdoba participando en el 61° Workshop de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (Acav), a la vez que desplegará una campaña promocional en la vía pública.

En mayo los porteños apreciarán una furiosa campaña de seducción a visitar Jujuy durante el receso invernal de julio con varias e interesantes propuestas, y seguramente entre ellas las experiencias en el Tren solar de la Quebrada.

Y entre el 15 y 17 próximos, tendrá presencia en el principal evento mundial de la industria de viajes y turismo de América Latina como lo es la WTM Latin America en Brasil que ofrece excelentes oportunidades de negocios, mejor retorno de la inversión y acceso a compradores calificados e influenciadores de la industria.

En todas esas intervenciones, se continuará difundiendo la promoción Jujuy 3x2, Triplicá tus ganas de viajar (hasta el 31 de junio) apuntando hasta la próxima temporada de Invierno (del 8 al 19 y del 15 al 26 de julio, dependiendo de la provincia, en Jujuy será las últimas fechas).

Con el 3x2 el objetivo "es cubrir éste período de temporada baja, pero en temporada alta entendemos que podemos avanzar sin este tipo de promociones. Igualmente iremos observando cómo avanza la cuestión macroeconómica a nivel nacional que es un poco la que genera o no que haya más movimientos", declaró el secretario de Turismo de la Provincia, Diego Valdecantos.

En el contexto de crisis que atraviesa el país, Jujuy lideró el ranking de ocupación a nivel nacional el pasado fin de semana extra largo, según los relevamientos efectuados por distintos organismos y cámaras.

Esta situación "siempre la hablamos con el gobernador Carlos Sadir, se origina cuando hay una política de Estado, una gestión que no quiere perder terreno y decide estar presente en cada lugar, y continuar invirtiendo en turismo, porque esto no es un gasto".

Quienes visitan la provincia "vienen a dejar divisas. Y eso, indudablemente genera mayores puestos de trabajo, un dinamismo en la economía interna, entonces hay que seguir trabajando en esto y no bajar los brazos".

Hay algo muy particular que Valdecantos tiene en claro en su función: "No creemos que está todo cumplido y trabajado, sino todo lo contrario y en particular en situaciones como estas, donde hay que poner todo el esfuerzo en este tiempo de crisis para mantener el turismo".

El funcionario reafirmó su postura en que el sector privado debe continuar interviniendo y aportando para acrecentar la actividad y la receptividad, "está haciendo su esfuerzo y lo demuestra en la promoción 3x2 asumiendo un porcentaje de descuento (en los hoteles) mientras nos ocupamos de promocionar el destino".

Conectividad aérea

Sobre si la decisión de JetSmart en dejar de operar en la provincia desde mayo influirá en el panorama turístico local, sostuvo que "siempre influye tener menor conectividad".

A pesar de ello, confía en que el destino "sólo va a seguir creciendo y vamos a continuar trabajando con las líneas aéreas para aumentar frecuencias, ya sean de Aerolíneas Argentinas o de Flybondy".

Sin perder la esperanza de la cancelación de la ruta entre Jujuy y Caba, "hablaremos con los directivos de JetSmart para que regresen" y aclaró que la empresa no sólo dejará de operar aquí, "en otras provincias también decidió levantar vuelos".

Las causantes de estas y otras situaciones, son provocadas por la crisis económica nacional, "que hay que afrontarla poniendo todo el esfuerzo posible para paliarla y seguir estando presente", agregó.

Respecto si en lo que va del año el turismo fue lo mejor que le pudo suceder a la provincia para tener ingresos, Valdecantos también lo consideró así. "Venimos trabajando bien, la gente está respondiendo, el turista decidió venir a vacacionar a Jujuy en verano, carnaval y Semana Santa, así se observa cuando uno recorre las cuatro regiones. Los turistas están transitando por la provincia y eso justifica el esfuerzo que se viene haciendo desde muchos años atrás".

Con el ministro de Cultura y Turismo Federico Posadas, "desde el día cero venimos trabajando y tratando de posicionar a Jujuy, nuestro objetivo era ubicarla entre los principales destinos turísticos del país, que el turista la elija para venir y quedarse, que la provincia esté siempre en la góndola, que se venda en cada una de las agencias de viaje, cosa que antes no sucedía".

En la actualidad, el turista en Jujuy "decide quedarse, se aumentó el pernocte, cuando nosotros iniciamos la gestión estaba en 1,3 y hoy llega casi a 3 noches de pernocte", aseguró.

Scioli trabajará la baja de las tasas aeroportuarias

En la reunión del Consejo Federal de Turismo en Córdoba, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli "se comprometió en trabajar" el pedido del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, en bajar las tasas aeroportuarias para incrementar los vuelos regionales, aseguró el secretario de Turismo, Diego Valdecantos.

Este mes se convocará a la segunda reunión del año, a la cual "seguramente traerá algunas respuestas a las peticiones efectuadas y entre esas la del ministro".

Sin querer dar una fecha estimativa de cuándo podría comenzar a funcionar el Tren turístico solar, especificó que "hay unos trámites que finalizar".

La suspensión del servicio, "tuvo que ver con las precipitaciones de la temporada que afectaron el tendido de la línea férrea, por lo que es necesario estar en condiciones óptimas para su puesta en funcionamiento".