Trump acerca de Milei: "Lo amo porque él me ama"

"Lo amo porque él me ama", resaltó el precandidato republicano en el discurso que pronunció en Richmond, Virginia.

"MAGA es el mayor movimiento del mundo, incluso Argentina es MAGA", planteó respecto a las siglas que referencian a su habitual frase "Make America Great Again", que podría traducirse como "Que América vuelva a ser grande otra vez".

En la misma línea, el posible representante del Grand Old Party planteó: "Su presidente es un gran tipo, él ama a Trump, y yo lo amo a él porque ama a Trump. Cuando llamó, atendí su llamada. Cualquiera que me quiera, me agrada".

"Está haciendo un gran trabajo, allí hay grandes problemas, pero la Argentina es un hermoso lugar", remarcó el exmandatario estadounidense.

A pesar de no haber podido concretar una reunión, Milei y Trump brindaron bastas señales de sintonía ideológica, incluso, el presidente libertario anticipó que espera que el norteamericano pueda consolidarse en las internas de su espacio y vuela a la Casa Blanca.

Durante su exposición en la CPAC, Trump agradeció la presencia del mandatario argentino y destacó que "es un gran señor, es MAGA, Make Argentina Great Again".

"Puede hacerlo bien. Javier Milei. Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí", concluyó.

También se mostró a gusto con el discurso de Milei en el foro económico de Davos.

En el breve cruce que protagonizaron en National Harbor, Maryland, el jefe de Estado sostuvo: "¡Presidente! Qué lindo conocerlo. Es un gran placer conocerlo, presidente. Es un gran honor para mí. Gracias por sus palabras hacia mí. Estoy muy contento, es muy generoso. Muchas gracias, es un gran placer".