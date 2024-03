Sesión especial por el Día de la Memoria

Ayer en San Pedro de Jujuy se llevó a cabo una sesión especial del Concejo Deliberante, con motivo de conmemorarse el 48 aniversario del golpe de estado cívico-militar de 1976 en Argentina.

Durante la sesión hablaron representantes de organismos de derechos humanos, en especial la Comisión de expresos políticos de San Pedro de Jujuy, quienes ven con preocupación lo que está haciendo el gobierno nacional cuando cuestiona la cantidad de desaparecidos y minimiza lo que sucedió durante el proceso de reorganización nacional, pretendiendo instalar una nueva grieta entre los habitantes del país. Una preocupación compartida por los ocho concejales sampedreños, que a pesar de sus diferencias políticas, se consolidaron en una sola voz de repudio a las políticas del presidente Milei, especialmente en este tema de la dictadura y los desaparecidos.

Por su parte, el intendente Bravo indicó que el 24 de marzo debe seguir siendo una jornada para recordar y reflexionar sobre lo que nos pasó como Nación.

"La violencia que se implementó en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, no está en discusión. No tiene razón el actual gobierno nacional cuando pretende que volvamos a rediscutir los que ya forman parte de la historia. No es equivalente de ninguna manera la violencia impulsada y organizada desde el gobierno nacional a partir del golpe, con cualquier otra forma de violencia que pueda haber surgido en aquella etapa. La vigencia de la ley es lo que importa", subrayó.

PRESENTES | INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EXPRESOS POLÍTICOS Y EL INTENDENTE JULIO BRAVO

Reforzando su postura contrapuesta a la del presidente de la Nación, Bravo indicó que "los militares que participaron de aquella dictadura fueron juzgados. Tuvieron la oportunidad de defenderse y fueron sentenciados. Esa es la única verdad. Como también fueron juzgados algunos de los jefes de la guerrilla durante el gobierno de Raúl Alfonsín".

En igual sentido agregó que "todo lo que se pretende instalar desde el gobierno de la Nación, Milei y la vicepresidenta, e incluso la misma Patricia Bullrich, a quien desconozco, rechazo y repudio por sus expresiones de las últimas horas con respecto a los que sucedió durante la dictadura de 1976 y los años que siguieron, no tiene nada que ver con lo que ya es parte de nuestra historia que reitero no está en discusión".

Bravo coincidió en que los argentinos tenemos muchísimos problemas de los que ocuparnos y resolver, como para seguir removiendo heridas y provocando estas divisiones entre compatriotas.

El intendente de San Pedro fue contundente y aseguró que "Milei instalando estos temas pretende que no se discuta sobre el severo ajuste que estamos sufriendo todos los argentinos". En el caso de los sampedreños manifestó que en los próximos días llegarán las nuevas boletas del servicio de energía eléctrica, con un aumento de más del 100% en relación al mes de enero de este año; a lo que también se suma el incremento del gas en casi un 800%.

Denunció que el gobierno nacional no tiene una política de salud, y no hace nada para afrontar la ola de contagios por dengue que hay en todo el país. Dijo que recién esta semana el gobierno nacional está convocando a los ministros de salud de las 24 provincias para organizar una campaña nacional para luchar contra el dengue.