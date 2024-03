“Somos estado presente”, dijo el intendente Bravo

En la sala teatro "Hugo del Carril" de la Casa Municipal de Cultura de la ciudad de San Pedro de Jujuy, el intendente Julio Bravo brindó ayer su discurso a la comunidad al dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

El jefe comunal comenzó analizando la realidad económica y política del país desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Bravo sostuvo que la principal característica de su gobierno es "un estado presente y eficiente", apostando "al diálogo permanente, al respeto mutuo y al trabajo colectivo".

Entre algunos de los logros mencionó el crecimiento de la Feria del Ramal con más de 200 locales comerciales; el camping y balneario Jaque que cada año recibe a miles de turistas; y la creación de 19 ligas deportivas en diferentes disciplinas.

De acuerdo al observatorio de turismo local, la última edición de los corsos de San Pedro ha generado un movimiento económico cercano a los $700 millones de pesos. Bravo destacó la participación clave de los artistas del carnaval para el éxito de estas fiestas y adelantó que ya se encuentran trabajando con ellos para lo que será una nueva edición de los corsos de invierno en la "Perla del Ramal".

Por otra parte, destacó el "funcionamiento permanente de los comedores municipales donde se asiste a cientos de familias y al proyecto de viandas solidarias que también está vigente".

La obra pública sigue siendo otro aspecto de la gestión de Bravo, quien mencionó la construcción del nuevo edificio del registro civil, como además red de agua, cloacas, puentes, pavimentación, cordón cuneta y alumbrado, entre otras.

En consonancia con lo que marca la nueva Constitución provincial, considerando a los animales como seres sintientes, desde el área de Zoonosis "se trabaja en campañas de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas, se llevan a cabo castraciones y vacunación antirrábica de manera gratuita en los barrios".

Frente al inicio de clases aseguró que se garantizó la continuidad del boleto estudiantil municipal, "donde el estado municipal se hace cargo del 70% del costo del pasaje y el estudiante del resto".

Desafíos para el 2024

Anunció la culminación de la obra del parque lineal 1 y 2; el boulevard de agua en avenida 25 de Mayo; el edificio para el cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia; culminar la planta baja del nuevo edificio municipal en el sector de la Nueva Ciudad, continuar con las ayudas comunitarias, proseguir con la construcción del CIC del barrio Ejército del Norte.

También anunció que se realizará una gran apuesta al desarrollo del complejo deportivo La Mielera. Allí ya se inició la construcción de quinchos y asadores, mejora de la forestación, estacionamientos techados y nuevas canchas de fútbol, además de la iluminación del predio para la práctica deportiva nocturna.

Respondiendo al pedido de los vecinos, durante este año también se trabajará en el nuevo acceso sur, la remodelación total de avenida 9 de Julio, al igual que en el acceso norte. Se remodelará de manera integral la terminal de ómnibus, continuidad del trabajo en el mercado municipal, más obras de cloacas para los barrios, pavimentación, feria de la estación y el ambicioso proyecto del parque industrial.

Asimismo, Bravo resaltó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial, entre ellos el plan hornero "donde se asistió a más de 100 familias brindándoles las condiciones dignas para que nuestras familias más necesitadas vivan mejor".

"Somos estado presente" aseguró Julio Bravo al indicar que lo iban "a seguir siendo, trabajando por los que más necesitan", hasta el último día de su gestión.

Además, el intendente Bravo celebró que el gobernador de la provincia Carlos Sadir haya enviado a la Legislatura el proyecto de ley de coparticipación municipal. "Esto favorecerá y permitirá a los que gobernamos responsablemente contar con los recursos para seguir desarrollando nuestro plan de gobierno". También elogió la decisión del Gobierno jujeño de darle continuidad a la obra pública.

En la ceremonia estuvieron presentes el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis, funcionarios y legisladores provinciales, concejales de la ciudad de San Pedro, referentes de fuerzas de seguridad y de otras instituciones y vecinos.

El Concejo Deliberante de Libertador General San Martín inició el período de sesiones ordinarias 2024 con la presencia del intendente Oscar Jayat quien dio su mensaje a la comunidad.

El acto se realizó en el recinto del deliberativo y estuvieron presentes todo el cuerpo deliberativo, funcionarios municipales, el diputado provincial Iván Poncio e invitados especiales. El jefe comunal se mostró muy preocupado al señalar que su gestión deberá afrontar varios juicios millonarios de administraciones anteriores, remarcando que uno de ellos es en dólares.

El intendente dijo que es un gran problema, puesto que son cifras muy grandes. Sobre la delicada situación financiera de la comuna, expresó que “en estos últimos tiempos el municipio viene sufriendo el embate de juicios que están perjudicando el normal desenvolvimiento en obras y proyectos”, por lo que informó que el fiscal de Estado Municipal, Claudio Mendieta, dará detalles al respecto en una conferencia de prensa.

Jayat realizó varios anuncios, todos con recursos propios, aclarando que no se planificarán obras con recursos nacionales ni provinciales. Dijo que se abocará al trabajo en el predio ferial del barrio 40 Hectáreas. Además, mencionó la construcción de algunos derivadores de tránsito, pavimentos de vinculación con la ruta nacional 34 y la continuidad del plan de bacheo en la ciudad. También habló sobre lo que llamó “salvaje ajuste” que el presidente Javier Milei está aplicando a las provincias y por ende a los municipios. “Negar la obra pública a los municipios no solo no genera trabajo, sino que impide a los ciudadanos acceder a mejoras en su calidad de vida”, sostuvo.