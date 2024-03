Originarios recibieron asistencia

Familias del pueblo wichi, toba, chorote y guaraní, que desde hace tres semanas marchan rumbo a la capital salteña, donde esperan ser recibidos por el gobernador de la vecina provincia, quedaron varadas recientemente en la ciudad de San Pedro de Jujuy, debido a las inclemencias del tiempo. La solidaridad que siempre caracterizó a los sampedreños se puso de manifiesto y las familias fueron asistidas por la comunidad y por la organización social "Torre", cuyos integrantes los invitaron a su sede, donde pudieron higienizarse y recibir alimento. Luego de tantos días de penurias, soportando las intensas lluvias, los integrantes de las comunidades originarias, agradecieron el gesto de los jóvenes y de la gente, que unió manos y voluntades para brindarles contención y ayudarlos económicamente para proseguir camino.

Al dialogar con El Tribuno de Jujuy, las familias sostuvieron con lágrimas en los ojos que marchan porque no tienen nada para darles de comer a sus hijos. "No tenemos nada, o marchamos o morimos", fuertes declaraciones que sacudieron a los sampedreños y los motivó a ayudarlos, en la medida de sus posibilidades. Las familias indicaron que la marcha se inició hace tres semanas por la ruta nacional 34 y que la necesidad los llevó a detenerse en cada pueblo donde la gente expresó su solidaridad.

PIDE AYUDA | UNA MAMÁ CON SUS DOS PEQUEÑOS HIJOS.

"Gracias a Dios hasta ahora fueron solidarios. Quiero agradecer a los hermanos de Ledesma que nos ayudaron para dar de comer a los niños. Seguimos camino y estamos en San Pedro, recorrimos ya muchos kilómetros. Soy de la comunidad La Mora y hay otros del km 6, comunidad Misión Chaqueña, comunidad del Cruce que es del pueblo chorote y la comunidad El Arca. Vinieron familias del pueblo guaraní, toba, wichi y chorote, de Tartagal, Embarcación Santa Victoria Este, Pilcomayo", manifestó la docente Marcela Calermo.

Al compartir su historia, sostuvo que en el norte de Salta el año pasado los docentes salieron a luchar por sus derechos y que fueron sumariados. "Hace seis meses que me suspendieron el pago del sueldo, caí en una fuerte depresión porque no tengo qué darles de comer a mis hijos, por ellos estoy marchando. Vivimos olvidados y cuando se acuerdan de nosotros es para oprimirnos más. Estamos luchando por nuestros derechos, por el agua, no tenemos agua potable. A otros pueblos les entregaron viviendas de tablas, pero las dejaron sin techo, desde hace seis meses que reclaman pero nadie escucha, las maderas ya no sirven porque llueve y al no estar techadas las maderas se doblan. Tampoco tenemos trabajo, nuestros jóvenes estudiaron, tienen sus títulos y las designaciones no llegan y si llegan, se las dan a otras personas que no son de las comunidades", prosiguió Calermo.

DOCENTE MARCELA CALERMO

Explicó que el Gobierno hizo el recorte en educación, en el agua, en los bolsones focalizados y por eso las madres se animaron a venir exponiendo a sus hijos. "Queremos llegar a Salta lo más pronto posible, porque allá nos tienen que dar una respuesta. Ahí está nuestro gobierno, al que vamos a exigir que nos dé una solución. Las mujeres van decididas porque si no hay trabajo, ya no hay futuro para sus hijos, esa es la verdad, es la realidad. Queremos que el Gobierno nos dé la solución a nuestro problema en educación, salud, vivienda, agua. Nos estaban mandando agua en cisternas y ahora nos dijeron que por la suba del combustible ya no nos llevarían el agua potable. Tenemos cañerías pero no sale agua. Sin agua, sin alimento vamos a ir muriendo. El Gobierno se hace el ciego, mudo y sordo ante nuestra desesperante situación y nos vimos obligados a marchar a la capital con toda la familia. A nadie le gusta marchar sufriendo el cansancio, las inclemencias del tiempo, calor, lluvia, frío, la inseguridad y mucho más. Pero la desesperación nos obliga a hacerlo. Siempre tuvimos que cuidarnos nosotros y resistir para sobrevivir".

Finalmente, pidió al Gobierno que no esperen que las madres o los padres tomen una decisión drástica. "Van dispuestos a todo, lo único que le dejamos, como pueblo, es el legado de la lucha porque desde que yo tengo uso de razón vi a mi padre luchar".