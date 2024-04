Concurrida fiesta de la Divina Misericordia

"Estamos viviendo tiempos muy difíciles que, en algunas situaciones, nos da cierta angustia o cierto miedo como a los discípulos. Pero no cerremos nuestro corazón, abramos nuestro corazón a la providencia de Dios. Algo nos está pidiendo en este tiempo, sobre todo que creamos en él, como Tomás. Si creemos en él, todo pasa. Las dificultades y las enfermedades. Esta Pascua tiene que estar cargada de esta alegría en la esperanza", expresó el padre Jorge García Méndez durante la misa de la fiesta del Señor de la Divina Misericordia que se celebró en el oratorio ubicado en la plaza de los Agricultores del barrio 14 de Abril de San Pedro de Jujuy.

En otro tramo de su prédica, el sacerdote, al referirse al evangelio donde el apóstol Tomás duda de que Jesús haya resucitado, subrayó que en algún momento de nuestras vidas nos pasa lo mismo y que debemos fortalecernos en la oración con nuestras obras de caridad, "siempre tenemos algo para compartir.

FELIGRESES | ENCIENDEN LA LUZ DE LA MISERICORDIA.

Aunque sea el tiempo, visitando a un enfermo, a un anciano, siempre hay alguien a quien hacerle un favor. También hay momentos en que nosotros necesitamos la ayuda de los demás y para eso hay que estar abiertos, no hay que encerrarnos. Eso nos lleva a situaciones más difíciles todavía, a tener actitudes egoístas y de indiferencia. Eso no permite ser feliz. Encerrarnos en nuestro mundo no nos ayuda. La Divina Misericordia es ese Jesús que viene a tocarte la puerta del corazón y decirte que no temas, que la paz está contigo", prosiguió.

Explicó que la fiesta de la Divina Misericordia es el momento para decirle al mundo que no estamos solos, que renació en nosotros una esperanza. "Cuánta gente vive en su problema, en su angustia, en su dificultad. Le podemos decir ánimo hermano, si Jesús resucitó, también podés resucitar. Podés sacar fuerza de tu interior para enfrentar tus problemas, para encontrar sentido a tu vida, para vivir agradecido por lo que la vida nos da y no estar lamentándose por cosas que a veces nos hacen daño. Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que llevar ese entusiasmo y despertarlo en los demás.

NIÑOS | PROPAGAN LA LUZ DE LA MISERICORDIA.

Esta es nuestra alegría, la esperanza de que podemos estar mejor. Estamos llamados a vivir la misericordia, a ser solidarios con los demás, a servir con alegría. Pidámosle a Dios y a la Santísima Virgen que nos ayude a vivir con esta esperanza, con el don de la alegría y del servicio, que sepamos abrirnos a este mundo de misericordia, de paz y de amor al cual estamos llamados a vivir", finalizó.

El oratorio dedicado al Señor de la Divina Misericordia fue ornamentado especialmente para vivir esta fiesta de la que participó gran cantidad de fieles y tuvo singulares signos. Los niños de catequesis fueron los encargados de iniciar la propagación de la llama de los cirios pascuales que llevó la feligresía, luego inició el rezo de la coronilla, tras lo cual el padre Jorge celebró la misa.