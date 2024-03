"A los argentinos les pido paciencia y confianza", dijo Milei ante Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei pidió hoy "a los argentinos paciencia y confianza" y afirmó que "vamos por el camino correcto".



En un discurso de un poco más de una hora, Milei dijo que el objetivo es "dejar atrás las antinomias del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las diez políticas de Estado que el país necesita", que enumeró al hablar ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 142 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.



En ese marco, informó que instruyó a sus ministros para que, "antes de firmar el Pacto de Mayo", el 25 de mayo en Córdoba, convoquen a los gobernadores "a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo" para "sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias".



"A los argentinos les pido paciencia y confianza. Vamos por el camino correcto. Viva la libertad carajo", concluyó el mandatario su discurso, en el que realizó un duro diagnóstico de la "herencia" recibida del gobierno de Alberto Fernández.



En un mensaje a los sectores opositores, el Presidente dijo que en la política "si bien no elegimos el camino de la confrontación tampoco lo escapamos" y aseguró que, "si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán" con algo "diferente a lo que conocen".



"La política no es un fin en si mismo, no vivimos de la política, lo único que tenemos es sed de cambio. Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán", advirtió el mandatario.



En su mensaje, anunció asimismo el envío al Congreso de un "paquete de leyes anticasta" que, entre otras cuestiones, contempla la eliminación de jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes.



Asimismo, dijo que obligarán a sindicatos "a elegir autoridades de forma periódica supervisados por la justicia electoral, con una sola reelección posible, y los convenios colectivos específicos primarán sobre convenios colectivos del sector".



Como parte de las reformas que impulsará se encuentra también la "eliminación del financiamiento de partidos políticos" y la reducción "de los contratos para senadores y diputados de la Nación" y "se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar con motivo de paro".



En el inicio de su discurso, Milei cuestionó en duros términos el funcionamiento del Estado, al que calificó como una "asociación criminal" diseñada "para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno", algo que "afecta a todos los poderes del Estado".



En ese marco, afirmó que la Argentina se encuentra en "el momento más crítico su historia" y afirmó que, "luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido".



Entre otras medidas, el Presidente destacó el cierre del INADI que "gastaba millones de pesos para mantener militantes rentados" y anunció que "en esta misma línea" su gestión va a "a cerrar la agencia Télam".