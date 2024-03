Salud: 8 de 10 trabajadores no cubre con aportes el costo de su plan médico

El 86% de los trabajadores de Argentina no alcanza a cubrir con sus aportes el costo de su plan médico del que es beneficiario a través de sus empleadores. Así lo reveló la encuesta de Cobertura Médica, realizada por Mercer Marsh Beneficios en 74 compañías de Argentina durante el mes de marzo. De ese porcentaje, el 92% es cubierto por las empresas, que se hacen cargo de la diferencia.

El 86% de los trabajadores de Argentina no alcanza a cubrir con sus aportes el costo de su plan médico del que es beneficiario a través de sus empleadores. Así lo reveló la encuesta de Cobertura Médica, realizada por Mercer Marsh Beneficios en 74 compañías de Argentina durante el mes de marzo. De ese porcentaje, el 92% es cubierto por las empresas, que se hacen cargo de la diferencia.

El estudio fue el disparador del encuentro del Club de la salud, que Mercer Marsh Beneficios (MMB) realizó el jueves 21 en el espacio WeWork del microcentro porteño y al que asistieron un centenar de responsables de Recursos Humanos de las principales empresas del país.

“Enfrentamos un año de gran incertidumbre, en el que los efectos de las medidas económicas se van a comenzar a sentir en el segundo trimestre”, comentó Ivana Thornton, presidente de Mercer Argentina y directora de Career en Argentina, Uruguay y Paraguay, en el inicio de la jornada. “La gran mayoría de las empresas, aunque no todas, hizo un catch up de ingresos para sus colaboradores en enero, aunque incluso con esos aumentos, no se logró equiparar a la inflación. Para 2024 proyectamos aumentos salariales promedio de 208% con seis incrementos anuales, pero si la desaceleración de los precios se afianza, empezaremos a ver pautas vinculadas con criterios más normales de mercado y menor frecuencia de aumentos”, precisó.

En ese contexto, Julieta Doldo, directora de Mercer Marsh Beneficios en Argentina y Uruguay explicó el objetivo del encuentro: “Ante la incertidumbre y las dudas por las nuevas regulaciones creímos que era necesario adelantar este espacio de reflexión, de modo de despejar incógnitas” y detalló: “En lo que respecta a los planes de salud, el 42% de las empresas espera que haya aumentos de más de 200%, pero se dilatan las decisiones porque no hay suficiente información respecto de los alcances de la nueva reglamentación”. Frente a esto, Doldo planteó un plan de acción para las empresas: “Administrar de forma eficiente los recursos disponibles, formalizar las políticas de beneficios de cobertura médica, mejorar la comunicación a empleados para concientizar sobre la importancia del beneficio de cobertura médica y complementar los programas con iniciativas de bienestar”.

Fuente. Ámbito