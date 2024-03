El Gobierno lanzó la campaña de vacunación antigripal en todo el país

Con el objetivo de disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó la campaña de vacunación antigripal en todo el país.

Las vacunas están disponibles, a través de los vacunatorios que dispone cada una de las jurisdicciones.

La campaña está destinada a los siguientes grupos:

Personal de salud, personas de 9 a 64 años inclusive con factores de riesgo y personas de 65 años o más les corresponde una dosis anual.

Personas de 6 a 24 meses y de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo deben recibir dos dosis separadas al menos por 4 semanas, excepto quienes hubiesen recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una dosis.

Personas gestantes deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación.

Personas puérperas deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.



Son considerados factores de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.



La vacuna antigripal es gratuita para la población objetivo, no requiere orden médica y se puede aplicar junto con cualquier otra vacuna del Calendario Nacional. Además, es importante que toda persona que concurra al vacunatorio, centro de salud u hospital público lleve su carnet de vacunación y el de sus hijos e hijas para su chequeo por parte del equipo de salud.



Finalmente, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene la importancia de vacunarse contra la gripe en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus influenza. No obstante, y en consonancia con el escenario epidemiológico nacional, regional y local, la vacunación antigripal se continuará realizando según la circulación viral.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones –incluso la muerte– en los extremos de la vida, personas embarazadas y personas con factores de riesgo.