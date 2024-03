Máximo Kirchner sobre el CCK: "Le puede poner Conan si está contento"

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner aseguró que no le importa el nombre que tenga el Centro Cultural Kirchner (CCK), mientras "lleguen las cosas para la gente" de parte del Gobierno de Javier Milei.

"Le puede poner Conan si está contento, pero que lleguen las cosas para la gente", ironizó el legislador nacional.

En declaraciones radiales, se refirió a la polémica que generó el Gobierno al señalar que iba a intentar cambiar el nombre del centro cultural, bautizado así por el ex presidente Néstor Kirchner.

"Alguien me contó más o menos la idea. Si le manda la plata a las provincias; si le manda el dinero y los alimentos a los comedores; si dejan de despedir a quienes trabajan en la

esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado; es decir, si cambia su mirada, la verdad que para mí es una anécdota que le cambie el nombre", dijo el diputado nacional.

Y expresó: "No me interesa (el nombre), que mande los insumos a los hospitales, que no les saque los medicamentos a los jubilados y jubiladas. Le puede poner Conan si está contento,

pero que lleguen las cosas para la gente".

En tanto, Máximo Kirchner volvió a lanzar críticas contra el Gobierno del ex presidente Alberto Fernández, al compararlo con la gestión de Milei.

"Hay un Gobierno que, la verdad, hasta acá en algunas cosas ha demostrado poca distancia entre lo que dice y lo que hace. Por más que no comparto nada. Si nosotros decimos ´Vamos a ir a una guerra contra la inflación’, vayamos a una guerra contra la inflación. Verbalizar las cosas no significa que sucedan. Este Gobierno, con sus maneras, sus modos, con los que no comparto ni uno, bueno, lo lleva adelante", expresó.

El diputado opositor sostuvo que "la sociedad demuestra hasta aquí cierta expectativa" en el Gobierno de Milei, aunque dijo que "el disgusto va creciendo igual, pero van 100 días".

"Muchas veces está esa sensación como en el fútbol, que podés pegar un planchazo antes de los 10 minutos y no te echan. Acá la verdad que deberá reformular la relación que decide tener el Gobierno en materia económica, de derechos, de la posibilidad de la gente de tener su vida más humana", sostuvo Máximo Kirchner.