L-Gante rompió el silencio sobre la denuncia de un exempleado que lo acusó de golpearlo

En las últimas horas, L-Gante, su mamá Claudia Valenzuela y su círculo íntimo, fueron denunciados por un exempleado que los acusó de privación ilegal de la libertad, coacción agravada, lesiones y amenazas.

Ahora, el cantante reapareció públicamente y rompió el silencio sobre el tema. “Exempleado no tengo ninguno. Los empleados que siempre tuve fueron los de mi equipo técnico y mi equipo de la música. Después, no tengo ni siquiera quien me limpie la casa, nada”, se defendió.

“Estoy acostumbrado a que se digan cosas de mí. Verdad, mentiras, todo. Quizás a mi mamá le puede llegar a afectar un poco, pero no está nada comprobado”, aseguró el artista.

Respecto a la decisión judicial, Elián Valenzuela dijo: “Estoy tranquilo, que la Justicia lo maneje, que hagan su trabajo. Yo me presentaré donde me tenga que presentar y no hay drama”.

“Siempre buscan un fin de lucro con efectivo, con dinero. Extorsión no, pero de todas maneras maneras te arruina un poco y quizás hasta se me puede cancelar un show por todos estos rumores”, expresó.

En cuanto a las especulaciones y denuncias contra él, concluyó: “Hay algunas personas que se lo creen. Mientras unos dicen que estoy por caer preso, yo estoy en mi casa jugando a la Play o escribiendo un tema”.