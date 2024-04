Cristina Kirchner regresó a la escena pública y apuntó contra Javier Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner reapareció esta tarde del sábado en la localidad bonaerense de Quilmes en un evento por la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner”. Acompañada por Mayra Mendoza, criticó al presidente Javier Milei por celebrar el superávit fiscal del primer trimestre porque tiene “deudas” con empresas y provincias.



“Escuché al Presidente en una cadena nacional y decidí venir acá para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”, señaló la ex vicepresidente luego de agradecer a la intendenta quilmeña por la inauguración de la obra municipal y a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, por la apertura del Centro Cultural Kirchner en la Isla Maciel.

Allí apuntó contra las políticas que desarrolla el líder libertario. “Siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta el lugar de partida. Lo que voy a comparar y reflexionar es empírico, lo vivimos. No es ideológico, no creo en la derecha ni en la izquierda”, siguió.

En tanto, se refirió a la cadena nacional en la que el primer mandatario festejó el superávit fiscal: “No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés”. “Es como que ustedes en sus casa no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit, no hermano, no es superávit ¿mirá todo lo que debés?”, se quejó Kirchner.

“El lunes se tratará la Ley de Bases que es privatización, reforma laboral y reducción impositiva. Cuando Néstor llegó a la presidencia todo era privado, hasta las jubilaciones: YPF, Aerolíneas. Yo era diputada y permanentemente comenzó a plan en el año 2000 tuvimos déficit cero y cayó igual por la crisis del 2008″, lanzó.

Cristina participó de un evento por la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner”, junto a la intendenta de La Cámpora, Mayra Mendoza. La militancia comenzó a llegar antes del mediodía, con un acto previsto para las 16.

Entre los primeros en llegar estuvieron los ex funcionarios kirchneristas Oscar Parrilli y Carlos Zannini, también participan el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y los principales legisladores de Unión por la Patria, entre otros.