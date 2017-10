"Finanzas: Lo difícil de ponernos en equilibrio"

El panorama financiero de la Provincia, pese a haber aumentado la recaudación con respecto al año anterior, no es el óptimo si se tiene en cuenta un déficit que está cerrando en $4 mil millones, cuando el proyectado era de 2.500. Las deudas contraídas con Nación en el Gobierno anterior más el actual, marcan un complicado 2018, ya que comienzan a operar los primeros vencimientos. Como piloto en la tormenta, el ministro Carlos Sadir dijo a nuestro diario que continúan gestiones en Buenos Aires para avanzar en compensaciones como así también en el tratamiento de un nuevo régimen de coparticipación que no perjudique más a las alicaídas finanzas. "Las modificaciones al Impuesto a las Ganancias significaron para Jujuy $500 millones menos de recursos", dijo. Asimismo se busca acelerar los tiempos de la justicia para lograr esa tan esperada compensación que significaría un gran respiro para Jujuy. Aunque el tema pasa también por decisiones políticas. El tema ajustes no es algo menor y ya provoca dolores de cabeza y uno que otro insomnio.

Las modificaciones al Impuesto a las Ganancias significaron para Jujuy $500 millones menos de recursos, dijo el ministro Sadir.

Pasadas las elecciones, los viajes a la gran capital comienzan a ser más seguidos, como dirían en la mesa de café: "Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires". Y no es para menos, hay que cerrar las cuentas y como ya es una constante, por más que se ajuste el lápiz, la historia se repite una y otra vez. El Presupuesto proyectado para este año que se va tenía proyectado un déficit de $2.500 millones pero llegaría a $4 mil si se tienen en cuenta las recomposiciones salariales en el sector público que acumulan un aproximado de 21% . "Al tener que incrementar todo eso, significa también más necesidad de fondos y eso va a impactar en el déficit, estimamos por arriba de los $ 4 mil millones", explicó el ministro.Los ojos están puestos en la posibilidad de una compensación entre lo que debe la Provincia y las deudas de Nación por malas liquidaciones coparticipables. Claro que lo ideal muchas veces difiere de la realidad aunque una decisión política podría llevar esas charlas a buen puerto.

"El Gobierno provincial estableció una demanda que está hoy en la Corte Suprema donde reclamamos la retención indebida del 15% de coparticipación que se había dado años anteriores. Lamentablemente por una cuestión de prescripción se reclamaron solo los últimos 5 años, o sea sería desde que asumió el gobernador Gerardo Morales y 5 años para atrás, y el monto está en el orden de los $11 mil millones", apuntó.

La posibilidad de compensar surgiría justamente entre esta cifra y las deudas que viene tomando la Provincia de gestiones anteriores más esta nueva etapa en el orden de los $ 12 mil millones. "Entonces la idea es, si nosotros decimos que nos deben 11 y a la vez le debemos 12, compensar débito con crédito", acotó.

Al ver esa ecuación todo parece sencillo, pero la realidad...Esto está en distintos estadíos. Por un lado todo lo que tiene de deuda la Provincia con la Nación está en convenios, ya está cerrado, y establecido los plazos y las tasas de interés. Y lo que está demandado, la Corte tiene que verificar los números a través de peritos para constatar que efectivamente son reales. Después faltaría la decisión de decir efectivamente si la Nación le debe a la Provincia, y dictar sentencia o algún dispositivo. "Entendemos que va a ser favorable porque la misma situación ya le resultó a Santa Fe, San Luis y Córdoba. O sea que vamos por ese mismo camino". Pero claro, los tiempos en la justicia no son los mismos que la realidad de Jujuy. Ya los vencimientos empiezan a ocurrir, sobre todo desde el año que viene donde habrá uno bastante fuerte que tiene que ver con las deudas de la gestión pasada.

"Cuando asumió Gerardo Morales, la deuda estaba en el orden de los $13 mil millones. Parte se pudo arreglar con la Afip pero quedaron cerca de $9 mil millones contraídos por el exgobernador Eduardo Fellner con 12 meses de gracia y vencimientos que comienzan a operar en el 2018".

A este panorama financiero actual hay que sumarle lo que se viene desde el Gobierno nacional y que pasa por reformas tributarias, el planteo de un nuevo sistema de coparticipación y la famosa deuda de "reparación histórica" que plantea Buenos Aires de la mano de su gobernadora María Eugenia Vidal.

El Gobierno nacional va camino a bajar la presión tributaria, lo que impactaría en los fondos que reciben las provincias en materia de coparticipación, "como nos pasó con la reducción del Impuesto a las Ganancias del año pasado. Todas las modificaciones significaron para Jujuy $ 500 millones menos. Se baja la presión tributaria, pero nosotros nos quedamos sin esos recursos y tenemos que buscar la manera de no sufrirlo o acomodar nuestras erogaciones para ajustarnos". Para Sadir, "no está fácil hacer esto. De hecho hoy se está discutiendo en la Comisión Federal de Impuestos la nueva Ley de coparticipación. En la Corte está la cuestión del fondo del conurbano y por otro lado están los reclamos de las provincias". Lo que está claro es que los recursos no alcanzan y aquí es donde se plantea como necesidad reajustar para poder pilotear las finanzas. "En todo lo que significa gasto operativo estamos trabajando muchísimo. De hecho nuestra Provincia está dentro de las cinco primeras que más hemos corregido nuestras erogaciones. Por ejemplo, en obras públicas, en las licitaciones que se han hecho, tenemos ofertas que están por debajo del precio base que se pone. Eso nos significa ahorro", dijo Sadir. El gran problema estructural es la planta estatal. "Tenemos como 65 mil empleados públicos, los municipios tiene 21 mil más y lamentablemente es una erogación difícil de modificar, porque no hay ninguna intención del Gobierno de dejar contratos afuera. Así que en realidad estamos trabajando para que la planta vaya decantando naturalmente a través de la gente que se va jubilando. Estamos tratando de apurar a los que están en condiciones de hacerlo, pero para que se vayan de la mejor manera estamos blanqueado todos los conceptos que se venían pagando en negro". "También estamos trabajando sobre la recaudación propia que viene mejorando muchísimo. Porcentualmente comparada con todas las provincias y Nación, Jujuy es la que más está recaudando respecto del 2016. Obviamente lo que pasa es que tampoco alcanza. A la vez que aumentamos nuestros recursos, van aumentando las erogaciones". Es como una ingeniería tratar de trabajar con erogaciones, con ingresos y egresos de manera tal de contener el déficit, porque además tenemos un compromiso con el Gobierno nacional de ir a una situación de equilibrio en unos cuantos años. No sólo por el compromiso sino por la