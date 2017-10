Las sensaciones de Alejo Vilaro tras la copa

La primera edición de la Copa Pachamama de tenis dejó un saldo altamente positivo. Los jujeños amantes del deporte se deleitaron con partidos de alto nivel.

La organización estuvo a la altura de las circunstancias, lo reconoció el campeón Alejo Vilaro ante El Tribuno de Jujuy. "Todo diez puntos, a Guillermo Milisenda no lo conocía pero todo diez puntos, nos trataron excelente".

Vilaro hizo referencia a la final ganada "como toda final fue muy dura, los dos sets fueron prácticamente los mismos, en el primero él (por Mateo Martínez) me quiebra bien, pero después pude recuperar jugando bien, pero en el segundo set en el primer game fueron errores míos y después pude darlo vuelta de nuevo". El tenista de Tigre no ocultó su felicidad "la verdad que súper contento, no es que no venía esperando esto, pero fue un torneo muy duro, muchos jugadores muy buenos, asi que muy contento de haber podido ganar". El ganador de la Copa Pachamama manifestó que se dio cuenta que podía ser campeón tras ganar el duelo de cuartos de final "en el partido de cuartos de final que gané 7/6 en el tercero, cuando gané ese partido dije puedo ganar porque fue un partido muy duro, muy ajustado y logré sacarlo adelante, son partidos que son de campeonato, le gané al mejor sembrado y mi primera victoria ante un jugador de ese ranking así que me dio un empujoncito", finalizó.

Guillermo Milisenda

Por su parte Guillermo Milisenda, uno de los encargados de la organización, dijo: "Balance altamente positivo, hace tres meses que venimos trabajando a full".

El entrenador explicó. "Contento por el nivel de tenis que observamos, la calidad de jugadores y el profesionalismo que tuvimos, el árbitro que tuvimos fue muy bueno, aprendimos mucho sobre arbitraje, situaciones de juego como la resuelven los jugadores, la capacidad de adaptación que tuvieron".

Por otro lado, Pedro Bellomo, presidente de la Asociación Jujeña de Tenis reconoció: "La verdad que para la AJT es un orgullo poder tener una fecha del circuito de profesionales aquí en Jujuy, contar con jugadores de primer nivel, que están ranqueados, con puntos ATP, es la mejor muestra del tenis y el mayor incentivo que le podemos dar a los chicos más chicos que los que están jugando sigan jugando y vean de potenciar su tenis".