Recorrido por las calles para contener al necesitado

Los que perdieron amor, los que perdieron afecto, los que perdieron dinero o los que perdieron a su familia. Los que perdieron en la vida y cayeron en una adicción son algunas de las personas que viven en las calles jujeñas. Algunos lo eligen y otros se ven obligados a hacerlo.

Ante este flagelo, ante el dolor ajeno de decenas de jóvenes y adultos que piensan no encontrar el rumbo, grupos de voluntarios donan tiempo, dedicación, compromiso y cariño para que de a poco puedan superar sus problemas y volver a sonreír.

Los voluntarios piensan en ellos y los contienen. Por eso cada noche los visitan llevándoles lo que más necesitan: amor.

Uno de estos grupos de jóvenes solidarios pertenece a la Fundación "Sí Jujuy", que cada jueves y domingo recorren diferentes arterias capitalinas con la excusa de llevar alimentos a quienes no tienen un hogar, o que sienten que su hogar es la calle. El alimento es muy importante porque muchos de ellos consumen grandes cantidades de alcohol a diario, pero más necesario es una charla amena, un fuerte abrazo y hacerles saber que, a pesar de los golpes de la vida, hay personas que los quieren ver en mejores condiciones.

Los jueves el recorrido inicia a las 20 desde la calle Otero al 232, mientras que los domingos a las 18 desde el "Cristo" situado en la punta del parque San Martín.

La travesía se desarrolla en dos sectores estratégicos de la capital jujeña. Un grupo lo hace en el parque San Martín y recorre todo ese sector que también incluye el hospital "Pablo Soria"; y el otro en el hospital "San Roque" y se extiende por la zona de la vieja terminal.

Generalmente, los jóvenes altruistas son entre 5 y 8. La excusa para llegar a las personas en situación de calle es un alimento que va variando entre té, mate, café, jugo acompañados de pan, galletas, pebetes o pizzetas.

Sus destinatarios y amigos los esperan ansiosos para compartir quizás, el mejor momento de su día. Según un relevamiento que Fundación "Sí" realizó sobre la cantidad de personas que viven en situación de calle en la capital jujeña, son aproximadamente 30. En dicho relevamiento también observaron que ese número va variando ya que muchos de los hombres que se encuentras en esa situación cambian de lugar, y también existen quienes regresan a sus hogares, pero lamentablemente después de un tiempo vuelven a la calle.

La visita inicia con un cordial, fraternal y afectuoso abrazo que a veces parece interminable. Es una demostración de cariño espontánea que el que la puede apreciar, siente que los que se abrazan son familiares o amigos de toda la vida.

Finalizado el primer abrazo, los voluntarios proceden a servirles el alimento que les llevaron. Mientras ellos lo consumen inicia el momento más esperado: la charla.

La conversación puede encaminarse hacia diversos temas. Dependiendo del humor y la personalidad de cada persona entablan un diálogo con cada voluntario que cumplen el rol de psicólogos.

Ellos les cuentan sus problemas, sus historias vividas o simplemente lo que hicieron en el día.

Escuchando, aconsejando y mimando, los jóvenes de la Fundación "Sí" logran sacar sonrisas. Les regalan contención y generan en cada visita que ese vínculo afectivo crezca para que confíen en ellos y el día de mañana puedan iniciar un tratamiento y salgan de ese flagelo.

Las personas en situación de calle valoran mucho esas visitas por eso en cada una de ellas no pueden disimular su alegría y a medida que transcurre la visita los abrazos y las risas se acrecientan.

Aunque también hay quienes están sofocados por el rencor y la angustia.

Fundación “Sí" en acción



HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE.

Además de la contención con una conversación y un alimento, los integrantes de la institución colaboran con las personas en situación de calle mediante trámites hospitalarios, de documentos y trámites en general. Tratan de ayudarlos a que tengan todo en regla a fin de que en algún momento salgan a buscar trabajo.

Pretenden que ellos sientan que son sus amigos, sus compañeros que pueden ayudarlos a salir de ese mal momento.

En relación a esto, Pablo Vera, miembro de la institución dijo que: “Queremos darles visibilidad, muchos pasan al costado de ellos y les da miedo hablarles. Nosotros los reconocemos por el nombre y le damos un tiempo de charla. Sienten que son ciudadanos otra vez, eso es muy valioso para ellos”.

Otra de las actividades que lleva a cabo la Fundación “Sí Jujuy” es el programa “Sí Pueden”. El mismo es un programa de inclusión social y contención para niños y adolescentes. Funciona todos los Sábados de 16 a 18 en el comedor “Sociedad de Fomento Comedor Infantil 2 de Abril” ubicado en el barrio Malvinas Argentina. El objetivo del proyecto es generar un espacio de contención donde los chicos y jóvenes de allí puedan expresarse y encuentren su lugar de pertenencia. Se trabaja fuertemente con los voluntarios para establecer un vínculo de confianza y afecto con las familias. A la par de estos programas que también rigen en las sedes de la fundación en otras provincias, los voluntarios jujeños colaboran con otras instituciones jujeñas. Semanas atrás entregaron una donación a los niños hospitalizados del nosocomio “Materno Infantil Hector Quintana”. La donación consistió en kits de útiles escolares con sus respectivas mochilas para los pequeños. Para realizar estas actividades es imprescindible el aporte solidario de la sociedad jujeña por eso es que todos aquellos que deseen sumarse a la institución pueden hacerlo comunicándose vía Facebook a la página: Fundación Sí Jujuy.



El dolor de vivir en la calle

Al hablar con ellos, los voluntarios de la institución se encuentran con un sinfín de historias tristes y realidades que desean mejorar o al menos aliviar.

Esa relación de amistad que entablan de hace un tiempo con estas personas les hace darse cuenta que muchos de ellos si tienen un hogar y una familia. “Algunos vuelven a su casa y se quedan allí por días, pero no se comportan bien por eso deben volver a la calle”, mencionó Natalia Mendoza, integrante de la fundación.

”Algunos hombres viven hundidos en constantes recaídas. Por semanas se recuperan y vuelven a sus hogares, disfrutan de su familia, pero al tiempo, la adicción vuelve y los golpea nuevamente. Entonces regresan a las calles y dejan a su familia por el deseo de consumir alcohol”, explicó la voluntaria.

La mayoría tiene problemas de alcoholismo y son mayores de 40 años. Pero hay zonas como por ejemplo en la terminal vieja que hay jóvenes de no más de 30 años que consumen otro tipo de drogas más adictivas como el paco. “Las drogas no son el único motivo que los lleva a la calle. Desde pérdidas de seres queridos hasta pérdidas emocionales. El desamor, el engaño, la soledad, la falta de trabajo son otros factores que llevan a una persona a quedar desamparada y no tener un lugar para vivir”, sostuvo. Ahí es donde hacen hincapié los miembros de la fundación porque son casos menos difíciles de resolver. Intentan sacarlos de esa situación, que dejen ese mal momento que pasaron y les hacen saber que siempre hay una nueva oportunidad. “Algunos estaban casados, con hijos y se pelean con su pareja y no encuentran otro lugar de contención. ’Era mala’, ’me trataba mal’ o ’me engañaba’ son algunas de las frases que ellos nos cuentan. Y terminan en situación de calle, otros dicen también que su expareja no les deja ver a sus hijos, quedan solos y optan por vivir en la calle”, comentó Karen Aramayo, integrante de la institución.



Cumple de Zoom

Zoom es otro organismo no gubernamental que trabaja de forma voluntaria y a pulmón en nuestra sociedad. Ellos también realizan visitas nocturnas a las personas que viven en la calle, y lo hacen los días martes y sábados. La semana pasada, el grupo festejó su tercer aniversario y empezaron a planificar las actividades que pretender realizar para fin de año. Cabe mencionar que la institución además trabaja brindando ayuda a familias jujeñas en situación de pobreza. Por ello es que abren nuevamente la convocatoria a voluntarios. Para integrarse al equipo hacerlo mediante la página de Facebook: Zoom Jujuy.



Un abrazo diario

TIERNA IMAGEN/ AGASAJO A LOS NIÑOS EN EL MARCO DEL PROGRAMAN SI PUEDEN.

La asistencia a las personas en situación de calle es la principal función que varias instituciones no gubernamentales realizan en la provincia, y lo hacen todos los días.

Todos los lunes el equipo de “Manos Abiertas” recorre distintos puntos de la ciudad para encontrarse con sus “patroncitos” (personas en situación de calle), los martes y sábados, Zoom, realiza un recorrido similar; los miércoles llega el turno de “Por Una Sonrisa”; los jueves de “Jujuy Ayuda con el Corazón” y Fundación “Sí”; mientras que los viernes, el comedor “12 Apóstoles” recibe a estas personas en la punta del parque “San Martín”. Los domingos también lo hace la Fundación “Sí”.

A estos grupos se le suman “Perchero Social” y “Los Payamigos” que también brindan su colaboración a este sector.