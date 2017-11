Méndez seguiría en el once

La presencia de Juan Méndez es la única incógnita que mantiene Horacio Zingariello, DT de Zapla, para jugar el sábado a las 22 contra Guaraní Antonio Franco en el "Emilio Fabrizzi".

Es que el defensor sampedreño, que hace 4 partidos se ganó un lugar entre los once "merengue", tuvo que ser reemplazado en la última victoria ante Chaco For Ever por un fuerte golpe en la rodilla izquierda y eso hasta ayer lo mantenía trabajando apartado del grupo por precaución.

Sin embargo, en el ensayo de la pasada jornada repitió algunos movimientos livianos y se espera que hoy a las 16 se acople a los trabajos del resto para poder llegar a estar entre las alternativas. Si Méndez supera la dolencia y responde a las exigencias el elenco palpaleño repetiría por tercera vez la misma formación (Colli; Méndez, Ocaño, Villanueva y Martinich; Tello, Brítez Ojeda y Sueldo; Jonathan Acosta; Cuevas y Robledo Correa) como ya lo hizo ante Mandiyú y el último fin de semana frente al "albinegro". Además el sábado podría estar en el banco el delantero Lucas Volken que ayer retornó de Rafaela luego de un tratamiento por su molestia en el tobillo. Asimismo el plantel siderúrgico esta tarde conocerá la terna arbitral.

Caravana "merengue"

Un grupo de hinchas de Zapla viene promoviendo para el viernes a las 21 una "Caravana Merengue" en Palpalá. La intención es contagiar la algarabía por las calles con cánticos en autos, motos, bicicletas y a pie.