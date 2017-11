Ransomware se aprovecha de actualizaciones falsas de Firefox y Adobe

El ransomware Bad Rabbit, un malware que está activo desde la semana pasada en Rusia y otros países de Europa, se aprovecha de falsas actualizaciones de Firefox y de Adobe Flash Player para controlar los archivos personales de las personas afectadas, por lo que especialistas aconsejan descargar aplicaciones o programas solo desde sus sitios oficiales.

"Lo primero que debemos tener es sentido común. No descargar actualizaciones de Firefox, Adobe Flash Player o cualquier otra aplicación de lugares que no sean oficiales", recomendó Cristian Borghello, especialista en seguridad informática, en diálogo con Télam,

Agregó que las personas no deben, en general, instalar nada que proceda de algún lugar sospechoso ya que "es así como se propaga mayoritariamente este tipo de ransomware", un software malicioso que encripta los archivos y pide un rescate en bitcoins para liberarlos.

Bad Rabbit "no es diferente a los demás ransomware, se apodera de la computadora de la víctima y bloquea todos los archivos. Esto es un grave problema, ya que podemos dejar de tener el control de carpetas y documentos muy importantes", señaló el especialista.

"Si el usuario no paga el rescate, nunca vuelve a tener acceso a estos archivos", advirtió.

Borghello le aclaró a Télam que el "troyano" aún "no fue reportado en Argentina, pero se está expandiendo en países del este europeo, por lo que hay que estar atentos".

La semana pasada el ransomware afectó a 200 empresas y organismos de Rusia y a Ucrania, entre ellas la agencia de noticias Interfax, además del aeropuerto ucraniano de Odessa, el subterráneo de Kiev y un puñado de compañias en Turquía y Alemania, de acuerdo con la empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky.