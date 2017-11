"El gobernador nos pide hospitales que atiendan por la mañana y tarde"

-Salud es el primer Ministerio que cambió de raíz su estructura. ¿Por qué se hizo. ¿Era necesario, o quizás marca justamente la impronta de Bouhid como ministro?

-Yo creo que son procesos que se van cumpliendo. A Mario Fiad le tocó este tema de reequipar el Ministerio con las ambulancias, con los recursos humanos, con esta problemática de las guardias de los hospitales que logró resolver. Incorporó tecnología. Ahora para cumplir esta segunda etapa donde el gobernador me pide algunos objetivos, era necesario reestructurar este organigrama que teníamos y empezar a hacer algunas acciones de otra manera.

-¿Qué le pidió el gobernador?

-Lo que nos pide es que los hospitales funcionen mañana y tarde. Los puestos de salud que funcionen y tengan médicos. Por supuesto reforzar mucho todo lo que sea la prevención y la promoción de la salud. Todo esto tiene que ver con el cambio de organigrama. Con la misma cantidad de puestos que había se han creados cinco estructuras nuevas.

-¿Por dónde pasan esas cinco estructuras ministro?

-Una es la unidad recupero y financiamiento que era una de nuestras debilidades. El recupero de los pagadores de los hospitales, el cobro a las obras sociales. Se habían mejorado pero no lo suficiente, desde ahí tienen que salir los recursos para pagar mejores sueldos, para pagar el equipamiento. La otra es la creación de la Dirección de Puestos de Salud, que van a depender ahora de esta dirección y ya no del director del hospital. Esto nos va a permitir que al tener médicos en los puestos de salud, la gente no tenga que concurrir a los hospitales y siempre al "Pablo Soria" o al Materno Infantil. Hemos creado el Instituto Provincial de Cáncer. Vamos a tener un tratamiento exclusivo a copia y espejo del Instituto Nacional del Cáncer, esto va a permitir no sólo la bajada de recursos, sino tener todo el apoyo científico y necesario desde la Nación y otros países del mundo para los tratamientos. También creamos la Coordinación de Promoción y Prevención, donde incorporamos el Departamento de Adultos Mayores, Deportes y Cultura. Esto va a permitir ayudar a esta grave problemática y resolver el tema de las adicciones, para que nuestros jóvenes puedan unirse al deporte y cultura para que sea una herramienta más para salir de adicciones. Otra de las estructuras es la Unidad de Controles y Auditoría de Control. Vamos a salir a promocionar internamente todos estos programas nacionales que vienen como la fiscalización y presencia de la calidad de atención que recibe el paciente en el sector público.

-Cuando hablamos de todas estas estructuras y los cambios, ¿De dónde va a salir el recurso humano? ¿Se va a ampliar la planta o se va a hacer una re funcionalización?

-En primer lugar se va distribuir el recurso. Por ejemplo médicos que hoy atienden en consultorios de hospitales vamos a hacer que atiendan también en los puestos de salud. La idea es que en los hospitales sólo queden pacientes que necesiten internación. Aparte la gente se está viniendo de todos lados de la provincia al hospital "Pablo Soria" y eso es porque no hay atención en los puestos de salud. Creemos que al reforzarlos la gente va a ir ahí y va a descomprimir mucho los hospitales. Vimos que el 95 % de las consultas de guardia no son para la guardia. Van porque no tienen respuesta en los puestos ni consultorios.

-El tema de los médicos es fundamental, muchos no cumplen horarios. ¿Cómo se va a corregir y evitar conflictos? Porque se va a necesitar médicos mañana y tarde...

-Sí claro. Por eso te hablaba de la redistribución. Hay que cambiar alguna cultura. Hay médicos que están dedicados exclusivamente al sector público, que no tienen conflictos de intereses, que están trabajando 8 horas en el hospital y hacen muy bien las cosas. Pero otros, los que tienen el conflicto de intereses, se van a sus consultorios a hacer su actividad privada, pero ahí está lo ilógico, que van y trabajan con la obra social de la provincia que también es el Estado, trabajan con el Pami que también es el Estado. Entonces en sus consultorios tienen posibilidad de mayor remuneración y están descuidando al propio Estado que es el mismo que le está dando la posibilidad de comer a través de la obra social provincial y nacional. Vamos a hablar un poco con los médicos, porque ellos tienen la posibilidad de manejar los horarios de sus propios consultorios. Eso se puede invertir tranquilamente, es un tema cultural que ellos pueden manejar. Pueden estar uno a la tarde y uno a la mañana y rotar. Yo creo que en algún momento tenemos que sentarnos con los colegas y recuperar esto de que primero está la gente, ese es el lema de nuestro Ministerio.

-Lo importante es haber tomado conciencia de esa triste realidad y tomar cartas en el asunto.

-Nosotros estamos viendo que los pacientes van a las 3 o 4 de la mañana a conseguir turno. Que el propio médico a veces pudiendo atenderlo no lo hace. Quiero aclarar que no son todos los profesionales iguales. Pero sí hay que recuperar esta mística y esta conciencia de que la gente que va al hospital es la que menos posibilidades tiene de resolver su problema y a quien realmente nos tenemos que dedicar. Después, podemos ver el problema particular de cada médico y de cómo acomodar los horarios, pero en realidad primero tenemos que poner a la gente. Si le damos respuestas sanitarias a la gente yo creo que los médicos colegas también van a dar esa respuesta a medida de que ellos estén conformes con sus salarios, con la estructura que se les propone, así que nos espera un sinceramiento de sistema.

¿Para cuándo ese sinceramiento?

-Ahora. Tiene que ser ya. Vamos a plantear la discusión de salud con todos los actores. Los enfermeros te dicen: "doctor nosotros cumplimos, por qué no pueden cumplir los médicos". Los enfermeros, técnicos radiólogos, de laboratorio cumplen sus horarios. También vamos a tratar de que los profesionales que quieran dedicarse exclusivamente al Estado lo hagan y le paguemos muy bien, y los que no puedan realmente cumplir con el tema de las 30 horas con el argumento de siempre, "lo que yo gano en el hospital voy a mi consultorio y lo gano en un ratito", y no les conviene el sistema de atención público, que se corran y cedan el espacio a otro. Creo que vamos a llegar fácilmente a un acuerdo.

-¿Hubo resistencia a los cambios que propuso?

-Todos los cambios y órdenes generan resistencia. Salir de su zona de comodidad y de confort siempre genera resistencia hasta que se comprende y se logra el consenso. Hasta acá no encontré a nadie que me diga que está en contra de que la gente esté primero. Algunas de las propuestas que he estado recibiendo en las visitas a los hospitales, por ejemplo hice una reunión interesante con los jefes del servicio del "Pablo Soria", donde el titular de guardia me dice por qué no probamos con turnos de 12 horas y no de 24. Y bueno, una propuesta más que interesante. En países como Francia las guardias son así y en otras provincias también. Entonces empezamos a pensar que para tener resultados diferentes vamos a hacer algo diferente porque sino vamos a seguir con los mismos resultados y perjudica a la gente.

-¿Se esperan más cambios?.

-No. Yo creo que ya el gobernador aprobó la reforma de la estructura.

-¿Qué es lo que se viene entonces?.

-Queremos que nuestros hospitales tengan la mejor tecnología y los mejores médicos. Para esto sí o sí tenemos que debatir todas las temáticas con todos los actores porque esto va a implicar muchos cambios. La vara la ponemos bien alta, queremos que nuestros profesionales sean los mejores y que nuestra gente tenga la respuesta sanitaria.Que se deje de morir por cosas que no se debería estar muriendo. Hoy nuestros hospitales públicos no colocan un stent. Vengo de cerrar un crédito de 6 millones de euros para equipar los hospitales. Vamos a crear un equipo de médicos especialistas y cirujanos, itinerantes que irán a toda la provincia. Pero para lograrlo hay que tener al profesional bien pagado y lo pueden hacer en forma conjunta el Pami, el ISJ y la Provincia. Paguemos entre todos un poco para que puedan llegar los médicos a todos lados. Es muy importante saber a dónde vamos. No sé cuando llegamos. Pero primero está la gente.