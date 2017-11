Matemática, la principal deficiencia en la provincia

El martes último se concretó en Jujuy, como en todo el país, la prueba nacional de "Evaluación Aprender 2017". Y si bien los resultados finales se darán a conocer en marzo del 2018, la directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa, Vanessa Humacata, señaló que de acuerdo al contacto que mantuvo con alumnos de 20 escuelas, el campo de la matemática fue el que presentó mayores debilidades.

El dispositivo, cuyo objetivo es brindar información sobre clima escolar, nivel de desempeño de los alumnos en las áreas evaluadas, ausentismo, trayectorias y contexto de la institución educativa, involucró a 575 establecimientos educativos, 13.194 alumnos de sexto grado de primaria y 9286 estudiantes de quinto año de secundaria.

Haciendo un balance general de la implementación de la prueba en Jujuy, Humacata destacó el éxito de la misma, ya que -aseguró- se logró una participación del 99,6 por ciento de las escuelas afectadas para el operativo. "Venimos de dos semanas de intenso trabajo con el Enseñar y el Aprender. En este último, logramos una participación del 99,6 por ciento y en este momento Jujuy encabeza el ranking de escuelas participantes; por lo que para 2018 vamos a tener información más que confiable porque tenemos casi una cobertura total", ponderó la funcionaria.

Explicó que las instituciones que no participaron de la prueba, son las de Alto Calilegua, Puesto Sey, por cuestiones de distancia; en tanto que la escuela "Eva Perón" y Bachillerato 5 tampoco lo hicieron porque fueron afectadas para el simulacro de terremoto impulsado por el Ministerio de Seguridad de Nación, Defensa Civil y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Dichas instituciones, expresó Humacata, serán evaluadas hoy.

En este marco, la directora destacó la gran colaboración de los directivos y padres quienes "en algunos casos, ayudaron a trasladar las cajas en burro para que podamos concretar la prueba". Este apoyo, habla del gran cambio en torno a la aceptación del instrumento nacional en comparación con la primera edición del Aprender puesto que "el año pasado se notaba que era una evaluación externa y nacional. Ahora el director era dueño del Aprender. O sea que se instaló como política institucionalizada dentro de las escuelas y eso habla bien de nuestros directores, porque más allá de la mega logística que hicimos desde el Gobierno, ellos estaban comprometidos con la evaluación y eso no se logró en otras provincias", enfatizó la funcionaria, comentando que en Buenos Aires sólo se llegó a un 55 por ciento de participación de escuelas, es decir que no fue un proceso exitoso y por lo tanto "no va a permitir un diagnostico general de la situación".

"En Jujuy el Aprender fue perfecto, equilibrado, donde hubo buena comunicación y compromiso no sólo de parte de los directivos sino también de los padres", destacó.

Aproximaciones de resultados



VANESSA HUMACATA/ LA FUNCIONARIA REALIZÓ UN MONITOREO EN 20 ESCUELAS.

La directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa, Vanessa Humacata, informó que el martes recorrió diferentes establecimientos educativos para monitorear la situación. Allí, pudo obtener una primera visión del nivel de desempeño de los estudiantes, cuya principal falencia se registra en el campo de la Matemática.

Humacata recordó que dentro de lo pedagógico, los alumnos de nivel primario fueron evaluados en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; mientras que los de secundaria en Matemática y Lengua.

Tras un recorrido por 20 establecimientos educativos, precisó la funcionaria, el primer diagnóstico general es que en el caso del nivel secundario el menor desempeñó se dio en el ámbito matemático, donde de los 21 ejercicios que debían cumplir los alumnos, “no podían llegar a responder el 100 por ciento porque les parecían ejercicios muy complejos”. En cambio, “ninguno manifestó dificultades en las preguntas de Lengua”.

Este primer panorama, acotó, coincide con los resultados de Aprender 2016 donde la mayor deficiencia académica en la provincia se evidenció en el caso de la Matemática.

Por eso la “Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Planes, Programas y Proyectos está trabajando mucho en el campo de la programación, robótica y lógica para instalar la matemática como una capacidad básica y necesaria para el desarrollo de la provincia en primer lugar, y también para el desarrollo cultural y científico del estudiante que sale de la secundaria”.

Resultados finales

Finalmente, la directora indicó que en marzo de 2018 se darán a conocer los resultados finales de la prueba, los cuales serán publicados en la página web del Ministerio de Educación de la Nación, a la vez que se entregará a cada director un reporte específico de la institución a su cargo, a fin de aplicar medidas para mejorar los aspectos que sean necesarios.



Logros y desafíos para el 2018

En 2018 buscarán que se generen evaluaciones en instituciones con alumnos que tengan discapacidades.

La directora de Planificación, Evaluación e Información Educativa, Vanessa Humacata, ratificó que en 2018 se volverá a implementar la herramienta de evaluación en todo el país, y a lo que a Jujuy respecta ya se están estableciendo los futuros desafíos.

La funcionaria aseguró que Jujuy logró “superar muchas debilidades” durante la última edición de Aprender y se alcanzaron importantes mejoras. “Una de ellas, fue la designación de cinco docentes jujeñas para integrar el Comité de Expertos Nacionales quienes fueron elegidas por curriculum y experiencia en los campos disciplinares”, remarcó.

“Esto es muy importante para la provincia porque no sólo permitió regionalizar las preguntas, que era uno de los puntos más cuestionados, sino también porque demuestra la capacidad que tienen nuestros docentes”, consideró la funcionaria, quien afirmó que debido al éxito de la aplicación del operativo “estamos planteando nuevos desafíos”.

Ampliar los alcances

En este sentido señaló la importancia de lograr que el 100 por ciento de los estudiantes participen del operativo.

Este año participó un 90 por ciento, “hay un 10 por ciento, es decir 2 mil chicos que no asistieron por diversos motivos. Por eso la meta que vamos a tener es llegar a cubrir la totalidad del alumnado a fin de que todos puedan cumplimentar con la evaluacion y así tener un mejor diagnóstico”, dijo.

Asimismo, buscarán que se generen evaluaciones en instituciones con alumnos que tengan discapacidades o dificultades intelectuales.

“Este año se habilitaron las pruebas a chicos en situación de ceguera o baja visión y ahora queremos ir más allá. Sabemos que es complicado y ambicioso pero si pudimos mandar 5 docentes jujeños, vamos a poder hacerlo”, ponderó la directora.