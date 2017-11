Desempleo es la gran aflicción de los jujeños

"Si no tenés trabajo no tenés nada de lo otro, ni salud, ni educación, ni seguridad", fue una de las frases de un entrevistado y dejó muy claro cuál es la principal preocupación de los jujeños. No solo los entrevistados mas jóvenes cuentan sus dificultades por conseguir un trabajo estable, sino también los mayores son conscientes de que este flagelo que afecta a sus hijos, nietos y a toda la familia. Una ciudadana con mucha tristeza en el rostro nos contó como hace más de tres años su hijo deja curriculums por todos lados sin poder lograr un trabajo en estable, apesadumbrada agregaba que "agarra lo que puede" ya que tiene una esposa y una niña que mantener. Así mismo en el barrio Alto Comedero nos encontramos con dos jóvenes madres, que luego de responder la encuesta puntual nos contaban las dificultades que enfrentan al tener que criar solas a su niñas y no poder conseguir un trabajo que ofrezca un salario acorde al tiempo y el esfuerzo que implica, "no te pagan nada y tenés que estar todo el día afuera" indicaban al mostrar que esa situación las llevo a salir a calle a vender comida con el fin de poder mantener a sus hijas. Esta y tantas otras historias nos encontramos en las calles cuando salimos al recoger la voz de los ciudadanos sobre aquello que les preocupa a diario. De nuestra muestra de encuestados que superó el centenar de consultas más del 40 por ciento dijo que el desempleo es el flagelo más grave para los jujeños. Los porcentajes aumentaron en las muestras de la zona de la Quebrada y capital.

Muy cerca de la aflicción por la falta de empleos en blanco y bien remunerados, se encuentra a la preocupación por la inseguridad. Todos los encuestados que eligieron esta opción como primordial, tenían algo para contar, conocían a un amigo o familiar que fue víctima de robos y asaltos. "La droga en esta en las esquinas del barrio", nos decía un vecino de Alto Comedero pidiendo protección para las familias. En el mismo sentido los vecinos de Palma Sola indicaban la falta de recorrido de móviles policiales en parajes alejados donde los productores quedaban desprotegidos ante los constantes robos, al igual que los ciudadanos de Perico que expresaron la sensación de no sentirse tranquilos ni siquiera en sus domicilios. Los encuestados que eligieron esta opción como la principal representan más del 35 por ciento de la muestra. En tanto que las otras dos opciones, la Educación y los servicios de salud se llevaron el 25 % restante.

En toda la provincia

Colaboraron en la realización de las encuestas los corresponsales de El Tribuno de Jujuy Ricardo Dubin en Tilcara, Silvia Azurduy en Palpalá, Juan Pinto en San Pedro, Carlos Ruiz en Perico, Verónica Vallejos en Palma Sola, Alejandra Cazon en Humahuaca, Pamela Lopez en Purmamarca, Luis Beltran en La Quiaca y Marcela Navas en Libertador.

Los datos oficiales sobre desempleo

Según los datos oficializados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desempleo en el segundo trimestre de 2017, cayó al 8,7%; frente a un 9,2% registrado en el primer trimestre del año.

En lo que a Jujuy respecta, la directora de Estadísticas y Censos Ana Juárez Orieta, señaló que la desocupación en el segundo trimestre del año, llegó al 7,4%, cifra que corresponde a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se centra en el Gran Jujuy, es decir en los conglomerados de San Salvador y Palpalá.

Comentó que en el mismo período pero del año pasado, la desocupación era del 4,5% en el tercer trimestre.

Análisis de economista

El Tribuno de Jujuy dialogó días pasados con Juan Carlos Villamea, exministro de Economía de la provincia, quien manifestó que el principal problema del desempleo en Jujuy es que “desde hace 25 años venimos con la misma matriz económica. No se generó empleo genuino y bien remunerado”.

En esa línea indicó que el empleo en la provincia está enfocado en la administración pública (actividad que nuclea al 42,3 % de toda la masa empleada del territorio jujeño), por lo tanto es fundamental impulsar la actividad privada. “Una provincia no puede funcionar del día 7 u 8 que comienza el cronograma de pagos, hasta el 20. Aquí hay que generar empleo genuino que genere riqueza y únicamente el empleo privado puede hacerlo”, sostuvo Villamea.