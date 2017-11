Talleres logró clasificar

Atlético Talleres sacó boleto a la siguiente instancia del Federal B. Ayer como visitante se impuso ante Defensores de Fraile Pintado 1 a 0 con el arbitraje de Javier Bustello de Salta.

El "expreso" logró el primer objetivo: pasar a la instancia de playoff después de algunas dudas futbolísticas que se fueron despejando con el correr del certamen. En esa instancia lo espera Central Norte de Salta que se impuso en el otro grupo de la zona Norte. El único gol de la calurosa tarde fraileña lo hizo el "Tanque" Zampini.

Por el lado del "tomatero", a pesar de un importante ímpetu, un gran desempeño y mucho corazón, no pudo ante un visitante sólido y con jugadores de jerarquía que hicieron la diferencia en la faz ofensiva.

El partido en términos generales tuvo como protagonista a Defensores, el local propuso en el primer tiempo atendiendo la necesidad de sumar los tres puntos. Por eso arrancó manejando el esférico y siendo protagonista, tenían un buen desempeño ante un Talleres que se paró de contragolpe. En esa actitud de ataque los dirigidos por Ayala siempre se toparon con una sólida defensa, a los 44' fue una de las pocas llegadas de la visita y de cabeza definió el goleador Zampini para asegura la victoria, después Fraile Pintado reaccionó y estuvo cerca de conseguir le igualdad, pero pecó por la falta efectividad.

En el complemento el desempeño fue similar, el local dominando, trabajando fuerte en el medio, el técnico Ayala realizó variantes desde el minuto uno con el afán de cambiar el sistema de juego, pero fue en vano, el juego de Talleres está consolidado, cada vez se entienden mejor y a pesar de no haber hecho un buen partido, en general justificó la victoria por ser más convincente, por aprovechar las oportunidades y por utilizar su mayor virtud, que es la línea defensiva.

Perdió Bancario

San Francisco Bancario no pudo despedirse de su público como quería hacerlo, cayó ante Mitre por 2 a 1, en un encuentro que se disputó con un intenso calor por eso el árbitro Ledezma demoró el inicio del cotejo por la penúltima fecha del Federal B.

Bancario intentó desde el primer minuto hacer prevalecer su localía pero enfrente encontró a un Mitre muy ordenado y además arrimaba peligro en el arco local.

A los 21 minutos llegó la apertura por intermedio de Pavisich con fuerte remate colocó el balón contra el segundo palo del Uno local.

Reaccionó Bancario con Casasola que no pudo festejar porque Fretes salvó en la línea.

En el complemento, el local salió en busca de la igualdad pero Mitre controló el balón y Pavisich intentó el segundo pero la pelota se fue cerca del parante.

Mitre apostó a la contra y a los 21 minutos elevó el marcador a 2 luego que Esquiú hiciera la misma jugada de Pavisich, minutos antes, pero tiró sobre el cuerpo del Paz.

A los 23 minutos tras un desborde, Casasola con un potente remate abajo y al primer palo superó a Pegini que alcanzó a tocarla pero no logró desviarla.

Al final Bancario se retiró aplaudido por su gente, el domingo visitará a Talleres como visitante cerrando su participación en el Federal B donde seguirá por haber logrado conservar la categoría (Marcelo Pereyra).