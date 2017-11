Accidentes y muertes: preocupa el consumo de alcohol en conductores

Numerosos accidentes con víctimas fatales se registraron el último fin de semana en la provincia. Esta lamentable situación, volvió a poner el consumo de alcohol al volante en el centro de la escena.

El 80 % de los siniestros viales son ocasionado por hombres, en tanto que el 20 % son protagonizados por mujeres.

Según manifestó el secretario de Seguridad Vial, Luis Martín, entre el viernes y la tarde del domingo se labraron 68 actas de alcoholemia positivas, lo que habla de la falta de responsabilidad y respeto por los demás ciudadanos. "Este número es importante y preocupante porque pese a las múltiples campañas de concientización y educación vial que venimos materializando a lo largo y ancho de la provincia, hay muchas personas que no toman conciencia", apuntó el funcionario, al tiempo que alertó que se están labrando entre 370 y 400 actas por alcoholemia en el mes, en los operativos del fin de semana.

Detalló que este fin de semana hubo 26 incidentes, la mayoría de características leves pero ocho fueron protagonizados por personas que se encontraban en estado de ebriedad. "Lo que sucede es que a la gente no le interesa nada, creen que son propietarios de la vía pública y utilizan ese espacio como si fuera propio. No tenemos problemas con que la gente tome alcohol, pero que no salgan a conducir después de haber bebido porque ahí es donde ocurren los siniestros", advirtió.

Cifras alarmantes en Jujuy

Martín comentó que recientemente participó de la reunión del Observatorio Vial Nacional, donde las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatieron sobre las principales problemáticas en la materia y donde lamentablemente, quedó en evidencia que "el consumo de alcohol en Jujuy es muy fuerte".

En ese orden, precisó que en base a la cantidad de siniestros que se dan en todo el territorio argentino, se realiza una estadística a partir de la cual, se logró comprobar que "la franja más comprometida o involucrada en esta problemática, son las personas de 17 a 33 años"; en tanto que en cuestión de género, "el 80 por ciento de hombres y el 20 por ciento de mujeres, están involucrados en los siniestros".

Haciendo una comparación con el año 2016, el secretario destacó que existe una leve disminución en los guarismos cuya importancia es que "estamos bajando la cantidad de víctimas fatales con respecto al año pasado". "En 2016 tuvimos una disminución de 15 víctimas fatales menos con respecto al año 2015 y este año, tenemos una cifra superior a ese guarismo con respecto al año próximo pasado", explicó el funcionario sin brindar cifras exactas pero destacando que son "alentadoras".

"No queremos tener más muertos en las rutas jujeñas, por eso pedimos responsabilidad, solidaridad y toma de conciencia a la hora de usar la vía pública. Necesitamos ir modificando ciertas conductas, nosotros vamos a fortalecer los controles pero necesitamos del compromiso de la gente", resaltó Martín, al tiempo que subrayó que no existirá ningún tipo de eximición a la hora de detectar conductores con alcohol en sangre, por lo que llamó a los ciudadanos a dejar las "especulaciones" de lado ya que si bien la Ley 24.449 establece un límite de 0.5, "nadie es conocedor absoluto de su organismo para especular con que si me tomo dos vasos de cerveza, no me va a pasar absolutamente nada. Esta es una creencia falaz que no lleva a buen puerto. La persona que va a manejar un vehículo de cualquier porte, no tiene que tomar ni una gota de alcohol", subrayó.

En ese marco, el secretario resaltó que las personas que manejan en estado de ebriedad son pasibles de la retención del carnet de conducir y de multas onerosas, cuyo monto corresponde a 200 unidades fijas equivalentes al precio del litro de nafta súper, aproximadamente $ 5 mil.