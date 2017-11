Video: Santiago del Estero conmocionado por "rito de sanación" a una alumna poseída

Un video donde se ve a un hombre realizando un "rito de sanación" a una estudiante adolescente de la escuela del paraje Varas Cuchina, mantiene conmocionado a Santiago del Estero, algunos aseguran que son varias las adolescentes de entre 17 y 19 años que están poseídas.

Todo comenzó cuando ocho alumnas del Agrupamiento Nº 86.166 con sede en la Escuela número 1.037 Palma Sollazo de Gramajo de la localidad de Varas Cuchuna, cerca de Los Telares, cabecera del departamento Salavina, tuvieron en varias ocasiones extrañas manifestaciones y llegaron a caer como desmayadas y retorcerse en el piso cuando un sacerdote celebraba la Palabra.

El protagonista del video que se hizo público es Julio Alis, un cordobés que hace varios años está radicado en la zona de Sumampa, que se presenta como "sanador".

En la grabación se lo puede ver con un rosario o denario en una mano, tocando la frente de una adolescente, y detrás de ella una mujer de similar contextura pero mayor de edad, aparentemente madre de la menor, que tras ciertas frases de Alis, reacciona retorciéndose en el piso, sin que se la pueda controlar, en apariencia.

Consultado por el diario El Liberal, relató que se enteró de los casos que conmocionan a la zona de Salavina, a través de padres que fueron en busca de su ayuda.



El accedió a "estudiar" los casos, y en uno en particular tuvo que actuar para "sacar los espíritus malignos" de una adolescente, que acompañada con su familia fueron a entrevistarlo.

"La gente ignora muchas veces, que como existe el bien, también existe el mal. A mí estos casos no me sorprenden, porque prácticamente a diario los veo y trato personas que son poseídas por espíritus malignos, producto de gente que se dedica a la magia negra o magia roja".

"Yo soy católico, y este don que Dios me ha dado lo utilizo para ayudar a la gente. En estos casos concretos de Varas Cuchuna, los espíritus malignos tomaron a adolescentes débiles de espíritu, allí el demonio ingresa más fácilmente. Por eso, siempre con quien puedo conversar les digo que deben concurrir a las iglesias, sean creyentes de la religión que fuera. Deben ir, rezar u orar, porque así como existe Dios, existe el diablo. Eso la gente debe tener bien presente", indicó.

"En esta zona abunda el ‘demonismo’, muchas personas que para hacerla fácil pactan con el demonio y ofrecen lo que sea a cambio.

Se debe ‘limpiar’ la escuela donde se dan estas manifestaciones, y ayudar mucho espiritualmente a estas niñas", sostuvo.

Ante la aparición de este video, el obispo de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, explicó: "En la Iglesia Católica hay un sacerdote que es designado por el obispo para hacer exorcismos. Nosotros en la diócesis de Santiago del Estero no tenemos exorcista".

"Es un tema que nosotros tenemos que estudiarlo con mucha seriedad. No todas las diócesis lo tienen porque primero debemos evaluar la necesidad de responder situaciones muy concretas.

Existe la figura del exorcista en la Iglesia Católica, y cada diócesis designa un sacerdote que está capacitado para este tipo de cosas, porque lo delega directamente el obispo".

De todas maneras, se excusó de opinar sobre estos casos particulares, por su ausencia en la provincia por la participación en la Conferencia Episcopal, no descartando que las posibles causas pudieran ser de origen psicológico.

FUENTE: NA