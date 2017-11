Turista fue encontrado muerto

Un ciudadano italiano que viajaba por el país en moto junto a otros dos amigos fue encontrado muerto en la madrugada de este lunes en el hotel donde se alojaban en esta ciudad capital.

Según los efectivos de la Seccional 1°, ese día recibieron un llamado informando sobre la muerte de un huésped. Desde la sede policial se montó un operativo que incluyó la presencia de una ambulancia del Same, personal del Cuerpo de Bomberos, División Rescate, el médico de la policía y personal del Departamento de Criminalística de la Brigada de Investigaciones.

El alerta la habría dado uno de los amigos de Armando Bria, de 60 años, con residencia en Buenos Aires, y quien arribó junto a un amigo de esa ciudad y otro de Mendoza el pasado domingo a esta capital a bordo de sendas motos de alta gama.

Uno de sus acompañantes se habría dirigido a la habitación de Bria quien no respondía los llamados telefónicos, ni los llamados a la puerta.

Con un duplicado de la llave, los amigos ingresaron junto con el recepcionista, dándose con la dolorosa sorpresa que Bria estaba muerto. El cuerpo del infortunado hombre fue revisado por personal del Same y el médico forense quien determinó "in situ" que el deceso de Bria se produjo como consecuencia de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio, aparentemente no traumático, razón por la cual no solicitó autopsia.

Personal del Same con el auxilio del Cuerpo de Bomberos procedió a retirar el cuerpo, que por disposición de la Justicia fue depositado en la morgue judicial donde permanecerá hasta que lleguen sus familiares. Al cierre de la presente edición permanecían en la ciudad de Jujuy sus amigos, quienes se encontraban realizando los trámites correspondientes para el traslado del cuerpo a Buenos Aires.