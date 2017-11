Portera precarizada no cobra hace cuatro años

LIBERTADOR (Corresponsal). Soledad Tolaba es una trabajadora precarizada en la Escuela 47, donde cumple la función de portera. Hace cuatro años que le hicieron toma de posesión del cargo, pero aún no logró cobrar ningún sueldo.

Pero además del malestar por su situación, Tolaba mencionó que por decisión de este Gobierno ingresó personal nuevo a la escuela, que cobra sueldo desde marzo de este año, en forma totalmente normal. "Cómo puede ser que no solucionen mi problema?. Estoy hace cuatro años sin cobrar nada, no cobré nunca un plan ni nada, pero esta gente nueva viene cobrando desde marzo. Es un colegio nuevo que tiene prioridad de tomar gente y me pregunto por qué no solucionan lo mío".

"Dijeron que iban a solucionar mi problema, firmaron actas diciendo que yo seguía trabajando en este colegio, hasta el momento no veo soluciones. Tengo que hacer operar a mi hija y necesito plata", comentó.

Tolaba dijo que su hija sufrió un accidente de moto al resbalarse cerca de la Terminal de ómnibus donde corre agua y se formó musgos, y que como consecuencia de ello otra moto la chocó. "La operación me sale 25 mil pesos, se resbaló en su moto y otra moto la chocó y se destrozó la rodilla, tienen que ponerle clavos y tiene que hacer un tratamiento de ligamento y para colmo no tengo obra social", dijo apesadumbrada, afirmando que sufre "una burla" por la situación que le toca padecer.