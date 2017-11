El fiscal Resúa pedirá prisión preventiva Héctor Oscari

SAN PEDRO (Corresponsal) Respecto a la causa del femicidio de la joven sampedreña Alejandra Verónica Oscari, hecho ocurrido el pasado 5 de mayo, el titular de la Fiscalía de Investigación N° 12, Ernesto Lian Resúa, indicó que continúan recabando las pruebas necesarias para avanzar en la investigación y que en breve se podría solicitar la prisión preventiva del único imputado en la causa, Héctor Raúl Oscari.

"Estamos trabajando reuniendo todas las pruebas y muy próximos a solicitar la prisión preventiva, porque creemos que tenemos bastantes elementos para hacerlo. Ya está presentada la pericia psicológica del inculpado y falta que nos lleguen los resultados de la autopsia psicológica que se le practicó a la víctima", dijo el fiscal Ernesto Resúa, en una entrevista con El Tribuno de Jujuy.

Además acotó que se siguen recabando pruebas y que el letrado de la defensa solicitó una serie de pruebas específicas respecto a los teléfonos celulares, luego de que se realizó el contenido de los mismos.

En cuanto a lo expresado por la defensa, que puso en duda de que el cuerpo encontrado no sería el de Alejandra Oscari, el agente fiscal sostuvo que por comentarios periodísticos y por versiones que el letrado de la defensa produjo en los medios, tomaron conocimiento de que está sembrando algún tipo de duda respecto a que el cuerpo encontrado sea de Alejandra Oscari.

"Para esta fiscalía y para lo que surge del expediente luego de practicado el ADN, no existe ninguna duda de que el cuerpo que se encontró a la vera de la ruta 34 es el de Alejandra Oscari, tanto por las pruebas de ADN, por otros elementos que guardan relación con el cuerpo hallado, con elementos personales de la víctima y con otras identificaciones que se practicaron en el cuerpo que guardan relación con fotografías y con elementos que eran de Alejandra. Por eso no cabe ninguna duda", enfatizó Resúa.

Agregó que el abogado trata de sembrar las dudas en base a pruebas odontológicas, por odontogramas de Alejandra del año 2011, donde había algunos arreglos que no se condecían con lo que se había encontrado en la autopsia, que se practicó. "Déjeme decirle que desde el 2011 al 2017, Alejandra puede haberse hecho otros arreglos los cuales no figuraban en ese odontograma, por eso el abogado pretende sembrar esa duda. Pero en seis años es muy probable que Alejandra se haya hecho revisar por otro odontólogo y se haya hecho otros arreglos que no contaban en el 2011, que es el último odontograma que tenemos y por eso el letrado pretende sembrar algún tipo de duda diciendo que no es la víctima", explicó Resúa.

Por otra parte el fiscal apunto además que el abogado defensor no refutó en su momento la prueba de ADN, y es una prueba válida de un laboratorio importantísimo porque no es un laboratorio de la provincia de Jujuy sino es Regional, "es un Laboratorio Científico para toda la Región NOA y normalmente no se equivoca cuando se produce un informe".

Sobre los hechos

El hecho se registró el pasado 5 de mayo cuando a la vera del cruce de las rutas nacional 34 y provincial 1 de la ciudad de San Pedro, se produjo el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer, determinándose luego, que se trataba de la joven Alejandra Verónica Oscari, cuya desaparición había sido denunciada por el propio padre en horas de la mañana. Horas más tarde, fue detenido Héctor Raúl Oscari, y luego imputado por el delito de "femicidio".