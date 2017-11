Debate sindical educativo

Coincidieron en que no fueron consultados para la reforma, que afectará a los docentes y no creen que genere mayor calidad.

Los gremios educativos se unieron ayer en la Jornada de Debate Sindical "La Educación" donde se abordaron cuatro ejes: Plan Maestro, pacto educativo provincial, paritarias y financiamiento educativo. Anticiparon que en enero habría un encuentro general y coincidieron en el desacuerdo sobre algunos cambios y no haber sido consultados los docentes.

Participaron por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) Darío Abán; del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mario Navarro; de UDA Carmen Méndez; de Sadop Silvia Valverde; de Asdea Mercedes Chaile y de Adiunju José Del Frari.

El objetivo fue despejar dudas en torno a distintos aspectos de la reforma educativa. En ese marco, hubo adhesión de referentes nacionales, entre ellos Daniel Di Bartolo, secretario de Educación de la Mesa ejecutiva nacional de Sadop quien dio inicio al primer panel junto a sus pares locales Silvia Valverde y Graciela Baigorria, exdirigente. "Esta iniciativa que todavía no es un proyecto de ley pero que es una posibilidad, establece una serie de objetivos y metas, para el sistema educativo argentino pero nosotros somos críticos y lo hemos rechazado", afirmó Di Bartolo respecto al Plan Maestro.

Planteó que no fue convocado el sector docente, tema en que coincidieron todos los gremios, por lo que tampoco están de acuerdo en la filosofía, al entender que la evaluación es importante pero que no puede ser usada para establecer escalas "meritocráticas"; ni tampoco entre los alumnos sino que sea una escuela inclusiva, abierta, participativa que tome en cuenta los proceso históricos y culturales, que el plan no atiende.

José Del Frari de Adiunju explicó que entregaron el articulado del borrador que dio el Ministerio de Educación que busca generar una nueva ley, que estimó apunta a recordar, achicar y adecuar el sistema a los intereses internacionales del mercado.

En tanto, el secretario general de Adep Darío Aban planteó que los cambios "van a influir sobremanera, no va a haber creación de establecimientos educativos y va a haber una serie de avances y queremos estar preparados para esta ocasión".

Mientras que el secretario de Prensa de Cedems, Néstor Alemán junto a su par adjunto Mario Navarro, planteó que el pacto social por la educación es "unilateral, se agotó en el lanzamiento mediático y hasta ahora no se ha traducido en ningún tema concreto". En relación al Plan Maestro, Navarro dijo que es una reforma educativa que será desfavorable para el docente al tratarse de una "reforma de flexibilización laboral, un ajuste o recorte".

Desde Sadop, Silvia Valverde coincidió en que están totalmente en contra del cierre de carreras asumiendo que también los afecta ya que incluye institutos superiores privados, donde hay incertidumbre.

Adep asistirá a convocatoria

Sobre la reciente convocatoria del Gobierno provincial para el martes, Abán de Adep sostuvo que es por fuera de la conciliación a paritarias salariales, por lo que al desconocer los parámetros prevén acudir para ver el planteamiento y luego convocar a asamblea o congreso.