Barcelona de Messi juega ante Juventus

Barcelona, con el astro Lionel Messi, visitará hoy desde las 16.45 a Juventus de Italia, que contará con la dupla ofensiva integrada por Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, con la chance de asegurarse el primer puesto del Grupo D de la Liga de Campeones con apenas igualar.

El equipo catalán, en donde no jugará el lesionado Javier Mascherano, se pudo asegurar el primer puesto en la fecha pasada ante Olympiacos en Atenas, pero el empate a cero goles le impidió concretar el objetivo.

Barcelona tiene todo a su favor ya que cerrará su participación en el grupo como local el próximo 5 de diciembre contra el Sporting Lisboa de Portugal en un cotejo que podría ser irrelevante ya que podría llegar a jugarlo con el primer lugar definido en su favor.

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, será local en el Wanda Metropolitano ante la Roma de Italia en un duelo crucial para los españoles, por el Grupo C, ya que en caso de no ganar quedarán fuera de la Liga tras haber sido finalista en la pasada ante Real Madrid.

Paris Saint Germain francés, con el astro brasileño Neymar y los argentinos Javier Pastore y Ángel Di María será local ante Celtic Glasgow de Escocia en la capital francesa.

El cotejo será un trámite para el equipo parisino que ya clasificó para los octavos de final y tiene a la Liga de Campeones como el gran objetivo de la temporada.

Por su parte, un gol del volante argentino Guido Pizarro en el tercer minuto de descuento le dio a Sevilla el empate como local 3 a 3 ante Liverpool, tras ir perdiendo por tres goles, por la quinta fecha del Grupo E. Liverpool se adelantó con goles del brasileño Roberto Firmino -2-, el senegalés Sadio Mané. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo lo remontó con conquistas del francés Wissam Ben Yedder -2- y el citado Pizarro. En Sevilla también jugaron Gabriel Mercado y Ever Banega de titulares, mientras que Joaquín Correa ingresó en el complemento.

En tanto que Spartak Moscú igualó como local ante Maribor de Suecia 1 a 1, con tantos del caboverdiano Ze Luis y el bosnio Jasmin Mesanovic.

Por el Grupo F, Manchester City -con Nicolás Otamendi y Sergio Agüero- derrotó a Feyenoord 1 a 0, con gol de Raheem Sterling.

Y Nápoli superó a Shakhtar Donetsk de Ucrania -con Facundo Ferreyra- 3 a 0, con goles de Lorenzo Insigne, el polaco Piotr Zielinski y del belga Dries Mertens. Por el Grupo H, Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, venció como visitante a Borussia Dortmund 2 a 1, con goles de Harri Kane y el surcoreano Heung-Min Son, y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang para los alemanes.

Y Real Madrid goleó también como visitante a Apoel de Chipre -con el exBanfield Agustín Farías- 6 a 0, con conquistas del croata Luka Modric, el francés Karim Benzema -2-, Nacho y el portugués Cristiano Ronaldo -2-.