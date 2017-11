Sin soluciones, los padres de la Escuela 442 tomaron el establecimiento

Hace 9 días que los alumnos no tienen clases por la falta de portero. Cansados de reclamar, un grupo de padres autoconvocados decidieron tomar la escuela "hasta las últimas consecuencias"

Los alumnos de lasEscuela 442 de Humahuacaya van perdiendo más de una semana de clases, por la falta de porteros."Se jubilaron 6 porteros y nadie los reemplazó", comentó aEl Tribunouno de los padres,Cristian Colque.

Por ello, se conformó un grupo de padres autoconvocados, quienes como primera medida decidieron tomar el establecimiento."Es una vergüenza que no haya personal de limpieza. Llegamos a ésta medida porque no nos dan una solución después de hablar con varios representantes del ministerio de educación", dijo Colque, quien además agregó que"la semana qu viene son las evaluaciones, y no sabemos a dónde vamos a llegar."

Los padres comentaron que llegan de vez en cuando porteros de reemplazo, pero"de dos llega uno, porque tienen que trabajar en otra escuela y no dan abasto. Vienen un día y el otro ya no".

El reclamo concreto de los padres es la designación oficialde los porteros. "Queremos una solución y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y si tenemos que tomarlo hasta fin de año, lo vamos a hacer",dijo Colque indignado, agregando que ninguna autoridad se ha acercado a solucionar el tema.