Una experiencia musical didáctica y de acercamiento

"Viaje al centro de la música" llega a Jujuy para desarrollarse en cuatro intensas jornadas. Se trata del espectáculo ideado por la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y el Arte (Fundeca) y producido junto al Teatro Colón, para realizarse en sus instalaciones durante las vacaciones de invierno.

“Viaje...” es un espectáculo que propone un recorrido por distintas estaciones hasta llegar a la formación de una orquesta.

Con su presentación en Jujuy, esta propuesta comienza su itinerancia por el país, según comenta la presidenta de Fundeca, Andrea Merenzon, quien es la principal responsable de esta iniciativa que tiene fines didácticos y permite acercar al público principalmente infantil y juvenil a la música de orquestas. La presentación en Jujuy cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Jujuy.

El Tribuno de Jujuy conversó con Merenzon antes de su llegada a la provincia, donde estuvo el fin de semana último en reunión con el gobernador Gerardo Morales, quien le prestó toda su disposición para concretar esta presentación en nuestra provincia.

"'Viaje al centro de la música' es el título del espectáculo que estamos haciendo este año, y que lo estrenamos en el Teatro Colón durante las vacaciones de invierno, con 39 funciones. Cerramos con Martha Argerich y Baremboin haciendo un concierto al aire libre en el Teatrop Colón, porque nos pidieron que cerráramos las vacaciones con una jornada que empiece antes y termine después del concierto, armando un sector especial para niños y familias de forma gratuita. Durante nueve días eso lo habíamos presentado dentro del teatro", comentó en principio Merenzon.

Explicó también que es un espectáculo producido por el Musicatorio, que es un laboratorio musical interactivo, que a partir de ahora es también itinerante y lo produce la fundación que dirige. Este musicatorio presentará el próximo año, otro espectáculo con otro título para presentar en el Teatro Colón nuevamente en vacaciones de invierno.

"Al hacerlo itinerante los organizamos en carpas de diferentes colores, donde cada una de esas carpas contienen a las familias de instrumentos de una orquesta sinfónica. Son las estaciones de las cuerdas (altas y bajas), los vientos (maderas y metales), percusión, un taller de luthería, y un sector de juegos musicales", comenta la directora.

Sobre los instrumentos que son especiales, aclara que taren más de cien instrumentos de las orquestas sinfónicas y otros que trajeron del exterior. Están construidos con la misma estructura de un instrumento profesional, suenan igual (testeados por profesionales) pero están hechos con materiales atractivos para niños como plásticos de colores.

"El recorrido que plantea el espectáculo, intenta mostrarle al visitante, que es el protagonista. La idea es que en todas estas estaciones puedan experimentar los instrumentos, producir el sonido, tener el primer contacto con cada instrumento, violines, fagotes, oboes, flautas, clarinetes, contrafagotes, que son instrumentos muy poco conocidos para la gente, pero que todos forman las orquestas sinfónicas de música académica", expone.

La primera presentación será este domingo a las 9 en las Salinas Grandes, donde la puesta está destinada a los funcionarios del Gobierno de Jujuy especialmente.

El lunes se realizarán varias presentaciones por la mañana y por la tarde, dado que cada función tiene un límite de 200 personas que pueden ingresar, en la Escuela "Juanita Stevens" destinada a alumno de escuelas públicas; el martes en el Colegio "José Hernández" para alumnos de instituciones privadas; y el miércoles en el centro Cultural "Jorge Cafrune" del Barrio Alto Comedero para público en general.

Comienza en Jujuy

Andrea Merenzon explicó además que la itinerancia comienza en Jujuy, por la relación que tiene desde hace muchos años con nuestro Sistema de Orquestas, y con el maestro Sergio Jurado que lo dirige.

"Los invito a todos los festivales que yo dirijo, como el de Buenos Aires que lleva 18 ediciones (las primeras se hacían en el Teatro Colón, y luego se hicieron hasta la actualidad en el Luna Park), el de Iguazú, etc.). Siempre le di al Sistema de Orquestas de Jujuy un lugar relevante. El maestro jurado dirigió en todos los conciertos finales de estos megos encuentros de orquestas juveniles. Además me han honrado nombrándome madrina del sistema hace unos años. Hay músicos del sistema que los vi siendo niños, y hoy están dirigiendo. Es emocionante ver ese crecimiento, es una orquesta que tengo en mi corazón. Por eso decidí empezar esta actividad en las provincias, en Jujuy".

Por este motivo en Jujuy, Andrea Merenzon contará con la apoyatura del Sistema de Orquestas de la Provincia, que dirige el maestro Sergio Jurado, a quien ya considera un hermano de la vida, según expresó.

El recorrido y sus objetivos

TODOS LOS INSTRUMENTOS. CADA ESTACIÓN CON UN COLOR DIFERENTE ESTÁ DESTINADA A UNA FAMILIA DIFERENTE DE INSTRUMENTOS.

Luego contó que el espectáculo consiste en que el público después de recorrer todas las estaciones, llega a un destino final, cuando suena una campana.

La estación central es la orquesta sinfónica. "Tenemos armada en el centro de esta instalación, una orquesta sinfónica completa, las sillas están identificadas con el color de cada familia de instrumentos. Entonces el visitante llega a esta estación, se sientan, y los tripulantes que son los músicos guías, les acercan los instrumentos. Entonces se realiza un ensayo de tres minutos, y un mini concierto con una artista invitado y la asistencia de los tripulantes. Yo les explico cuando tienen que tocar, cuando tienen que cortar, etc. hacemos el ejercicio saludar, sentarnos, etc., de comprender cómo trabaja una orquesta. Para los más chiquitos hay una explicación didáctica, donde se incluyen conceptos de la metodología progresiva, el respeto a la autoridad, etc., mientras aprenden jugando".

A partir de esta propuesta, Merenzon aclara que no es solamente para niños. "Está también pensada para los adultos, puesto que se diseñó un programa dirigido a empresas y administraciones públicas, a través del cual se vivencia a la orquesta sinfónica como una metáfora del trabajo en equipo, donde cada uno de los participantes, más allá de las funciones que cumpla. Esto se va hacer el domingo por la mañana en las Salinas Grandes con el gobierno y representantes de los distintos ministerios, secretarías y direcciones. La idea es que entiendan que cada uno es parte de un engranaje, y que cada función es importante y debe ser realizada eficientemente para que los demás puedan cumplir con las suyas. A través de la orquesta es más fácil visualizar este funcionamiento", explica.

Destacada fagotista y directora de orquesta

ANDREA MERENZON. RESPONSABLE DE ESTE ESPECTÁCULO DIDÁCTICO.

Andrea Merenzon es fagotista y directora de orquestas. Multipremiada por distintas instituciones. Integró como primer fagot importantes orquestas las orquestas de Radio Nacional y Sinfónica Nacional; desde 1987 integra la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y el Quinteto de Vientos Numen y Argos. Fundó y dirigió el Festival Internacional de Música Buenos Aires y el Concurso Internacional de Música de Buenos Aires.

Recibió un "Latin Grammy" a la producción del Mejor Álbum Clásico 2005.

Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo, la Cultura y el Arte; directora artística del Festival Internacional de Orquestas Juveniles "Iguazú en Concierto"; y directora general del Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles (EIOJ), y del Festival Internacional de Coros Baires Canta.