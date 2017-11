Gimnasia define hoy sus titulares

Hoy desde las 17, en el estadio “23 de Agosto”, el técnico Martín Astudillo comenzar a definir el equipo que recibirá el domingo a Santamarina de Tandil por la décima fecha de la B Nacional.

Durante la práctica de fútbol se sabrá si el “Pulpo” tiene previsto realizar variantes o bancará a los once que vienen de empatar con Estudiantes en San Luis.

Son muchos los factores por los cuales el “lobo” no puede volver a los puestos de vanguardia. Lleva cinco jornadas sin triunfos -y en el medio tuvo descanso-, algo que lo llevo a navegar en mitad de tabla.

Pero en este período sin luces está claro que la principal falencia pasó por la falta gol. Tal es así que el único tanto que marcó fue a través de Patricio Matricardi en la igualdad con Los Andes, que por cierto debió ser triunfo pero un error arbitral se lo impidió.

La cuestión es que sólo restan cuatro capítulos más hasta el receso del campeonato y es prioritario volver a festejar. Después de recibir al conjunto de Héctor Arzubialde, excentral “albiceleste” y entrenador también del club, enfrentará a Nueva Chicago en Mataderos, será local frente a San Martín de Tucumán y cerrará con Almagro en José Ingenieros, Buenos Aires.

Son doce puntos vitales para acomodarse de cara a la segunda etapa de la competencia.

Gimnasia está obligado a mejorar y todos son conscientes que los números preocupan, ya que el objetivo es clasificar entre los nueve primeros que buscarán el ascenso a Primera División en un reducido.

El domingo no será un partido más. Se trata del encuentro que se debe ganar o ganar para creer de nuevo justo ante un rival que viene levantando su nivel de la mano de otro ex“lobo”, Martín Michel.

Todos los árbitros para la fecha

Los referís para la décima fecha de la B Nacional serán los siguientes.

Mañana: a las 21.30, Sarmiento vs. San Martín de Tucumán (árbitro Nazareno Arasa); Independiente Rivadavia vs. Ferro (Pablo Dóvalo).

Sábado: a las 17, Los Andes vs. Estudiantes de San Luis (Yael Falcón Pérez); a las 17.05 -TV-, Quilmes vs. Almagro (Ramiro López); a las 21.30 -TV-, All Boys vs. Guillermo Brown (Pedro Argañaraz).

Domingo: a las 17, Aldosivi vs. Brown de Adrogué (Gastón Suárez); Gimnasia vs. Santamarina (Sebastián Ranciglio); Boca Unidos vs. Instituto de Córdoba (Diego Ceballos); a las 20.30 -TV-, Villa Dálmine vs. Nueva Chicago (Maximiliano Ramírez); a las 22, Mitre de Santiago del Estero vs. Flandria (Fabricio Llobet).

Lunes: a las 19, Deportivo Morón vs. Agropecuario (Bruno Bocca); a las 21.05 -TV-, Atlético de Rafaela vs. Juventud Unidad de Gualeguaychú (Jonathan Correa).

En la oportunidad tendrá jornada libre Deportivo Riestra.

Por otra parte, Gerardo Gómez y su cuerpo técnico realizaron ayer la primera práctica como entrenador Estudiantes de San Luis, de cara al partido contra Los Andes. Como objetivo principal del nuevo DT figura sumar de a tres para que el conjunto puntano pueda salir de la zona de descenso directo en la que se encuentra. En el estadio “Juan Gilberto Funes”, los jugadores de Estudiantes realizaron trabajos preventivos, físicos y tácticos, para que el cuerpo técnico comience a delinear el equipo con vistas al próximo partido. Maxi Bustos y Alexis Machuca, quien padece una lesión en el tobillo derecho, fueron los ausentes.