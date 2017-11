Barovero le dijo no a River

River necesita sumar un arquero lo más pronto posible. Las flojas actuaciones de Lux y Batalla "encendieron las alarmas" bajo los tres palos del equipo "millonario". Todos los caminos parecían conducir a la vuelta de Marcelo Barovero. Pero esperanza duró poco: "En este mercado no hay chances de que vuelva a River". Lo sentenció el propio arquero en las últimas horas, apenas puso un pie en el aeropuerto de Ezeiza para darle inicio a sus vacaciones en Argentina.

Barovero se marchó en junio del año pasado al Necaxa tras no renovar contrato con el Millonario y hoy es una de las estrellas de esa institución, que no pudo clasificar a los playoffs del torneo mexicano. "Hoy por hoy no se puede dar mi regreso a River. Tengo un contrato, estoy bien allá. Recién va la mitad del segundo año y hay bastantes obligaciones por cumplir", afirmó en una entrevista con el programa Sportia (TyC Sports).