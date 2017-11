Familiares de tripulantes jujeños: la noticia de la explosión desató ira y dolor

En el octavo día de la desaparición del submarino ARA San Juan, se escuchó en la Base Naval de Mar del Plata la noticia que tanto temían los familiares de los 44 tripulantes. Entararse que en el mismo se había producido una explosión, provocó que algunos reaccionaran con bronca, otros de descompensaran y otros no cesaran en su llanto.

Los familiares de los tripulantes jujeños no encuentran consuelo alguno, otros sostienen la esperanza del transcurrir de las horas y las noticias que cada vez son más desalentadoras.

Los tripulantes jujeños son el teniente de corbeta Jorge Luis Mealla; el suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera; y los cabos principales Humberto René Vilte, Franco Javier Espinoza, Hugo Dante César Aramayo, Daniel Alejandro Polo, Leandro Cisneros, Aníbal Tolaba y Victor Coronel.

En estos días de tanta incertidumbre, no se pudo confirmar el numero cierto de jujeños entre los 44 tripulantes, para algunos medios son ocho y para otros nueve.

Los familiares anduvieron solos durante el fin de semana buscando información, pero la misma no llegaba de forma oficial.

Alberto Espinoza, padre de Franco Javier Espinoza, viajará hoy a Mar del Plata. Comentó que ayer por la mañana se dedicó a realizar trámites para conseguir el pasaje y al mediodía, al volver a su casa, se dio con la noticia. "Veo a mis hijos, yo vengo asimilando hace más de una semana esto, escuchar los partes, las noticias, pero la de ayer fue fulminante, la noticia más fuerte. Me siento angustiado, triste y al mismo tiempo pienso que Franco eligió esta carrera, le gustaba el mar, le gustaba navegar, yo me siento orgulloso que él halla abrazado esta carrera. Ellos ahora con ésto han escrito una página en la historia de la Armada. A partir de ahora los 44 se han transformado en héroes argentinos, porque ellos estaban sirviendo a la Patria. Más allá de los problemas políticos que sucedieron. Como padre levanto mi espíritu mirándolo de esa manera, para mí Franco sigue navegando y en algún momento va a emerger y lo voy a ver. En ese aspecto trato de sentirme fuerte", expresó en su dolor Alberto. "Tengo dos hijos que no saben si viajar, uno de ellos está terminando la Cena Blanca y se le junta todo; pero si deciden viajar espero puedan ayudar los funcionarios".

Noelia, hermana de Leandro Cisneros, angustiada se comunicó con sus padres que se encuentran en Mar del Plata: "Estamos mal, destrozados, no puedo hablar", expresó atravesada por el dolor que le dejó la noticia sobre el submarino.

Fue el día más crítico

Zulma Burgos, madre de Jorge Luis Mealla, se encuentra en Mar del Plata y comentó que recibieron el parte sobre la explosión que hubo, y que no habría sobrevivientes y que ahora queda buscar al submarino. Relató que junto a otros familiares jujeños se acompañan ante esta dolorosa noticia. "Mi hijo era teniente de corbeta, y se iba a recibir de submarinista. Nos vamos a quedar, como madre no me puedo ir sin saber algo de mi hijo, me tengo que llevar algo concreto", sostuvo.

Mary es hermana de Aníbal Tolaba, ella vive en Comodoro Rivadavia y anoche decidía si se trasladaba a Mar del Plata. Su madre se encuentra en la Base Naval, se descompuso ayer y fue internada para su control. "Voy a esperar el último parte del día y veré qué hago", expresó.

Con los familiares de los otros tripulantes jujeños se reunió en Mar del Plata para apoyarse. "Tengo mucha fe y esperanza. Los padres viajaron por la ayuda del Gobierno que los contactó", contó.