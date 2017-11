¿Que puedo leer? Una guía de los libros que están haciendo furor en ventas

Mas Alla del Invierno de Isabel Allende

Editorial: Sudamericana

Isabel Allendeparte de la célebre cita de Albert Camus -«en medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible»- para urdir una trama que presenta la geografía humana de unos personajes propios de la América de hoy que se hallan «en el más profundo invierno de sus vidas»: una chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro norteamericano. Los tres sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae en pleno invierno sobre Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay sitio para el amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la vida cuando menos se espera. Más allá del inviernoes una de las historias más personales de Isabel Allende: una obra absolutamente actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de la América de hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades.

El hallazgo fortuito de un cadáver en pleno Brooklyn unirá las vidas de tres personajes de forma inesperada: la de Lucía, una chilena madura, vital y optimista; la de Evelyn, una joven y asustada guatemalteca que ha llegado de manera ilegal a los Estados Unidos, y la de Richard, un americano profesor universitario torturado por su trágico pasado.



El Libro Negro de la Justicia de Gerardo Young

Editorial: Planeta

María Servinies la jueza más poderosa del país, pero a los ochenta años se enfrenta a su posible retiro. Le exigen jubilarse y varios de sus colegas están dispuestos a heredar su doble despacho, desde donde controla los partidos políticos y mantiene en vilo a los gobernantes desde hace décadas. Pero María -así, a secas- está dispuesta a desplegar todas sus armas para defenderse, lo que la llevará a un enfrentamiento a todo o nada con el presidente de la Corte Suprema y a poner en aprietos al gobierno de Mauricio Macri. En el recorrido de su vida y en su reacción, por momentos alucinada, veremos los increíbles recursos que los jueces federales articulan para asegurar su permanencia, y cómo aprovechan los miles de expedientes que administran para su conveniencia. Los favores se pagan, más temprano que tarde. Porque si algo han aprendido María y sus colegas es que el poder equivale a la capacidad de daño, a la amenaza latente de quien tiene el dedo en el gatillo.

El libro negro de la Justicia es mucho más que un trabajo de investigación periodística. Con un tono personal y reflexivo, Tato Young nos sumerge, como nadie se atrevió hasta ahora, en uno de los tejidos medulares del poder real. De la mano de su propia experiencia (primero como pinche en un juzgado, luego como periodista), el autor relata con una voz narrativa única la historia del fuero más corrompido del país, entre procesos judiciales donde la verdad siempre es manipulable y la historia, un artilugio. Del entramado participan los atesorados expedientes, el poder omnímodo de Los Doce, el experto uso del tiempo, jueces que se hacen millonarios, dirigentes políticos sin escrúpulos, lobbystas de toda calaña que asedian Comodoro Py, agentes de inteligencia invisibles y abogados que funcionan como testaferros. Además de los delegados del Gobierno, que nunca terminan de irse ni de aprender lo que otros ya saben: que en el territorio del sórdido y peligroso manejo del poder nadie gobierna a nadie.

Horoscopo Chino 2018 de Ludovica Squirru Dari

Editorial: Kepler

El horóscopo chino es un texto oracular predictivo que proviene de varias disciplinas taoístas (la numerología, la astrología, el I Ching) combinadas con el pensamiento filosófico, moral y religioso del budismo y el confucianismo.

Los doce animales del horóscopo son metáforas del comportamiento humano, y también del comportamiento de la energía que todo lo envuelve. Esta herramienta es tan certera que puede predecir nuestro futuro en lo amoroso, en lo económico, en lo familiar y en lo relativo a la salud.

Un libro que te proporcionará una excelente guía para mejorar tu calidad de vida durante 2018. Conoce las predicciones de tu signo, los pronósticos para tu país, las compatibilidades con los otros animales durante el año 2018, consejos gastronómicos según el elemento de tu signo y cómo te influyen las energías del universo según la cosmovisión china.

Origen de Dan Brown

Editorial: Planeta

España es el escenario donde se sitúa la nueva novela de Dan Brown, Origen.

Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla son las ciudades principales en las que transcurre la nueva aventura de Robert Langdon.

¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?

Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. Brillante exalumno de Langdon, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos.

Al poco de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirsch y la directora del museo, Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se pierda, Langdon y Ambra, perseguidos por un atormentado enemigo, deben huir a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto de Kirsch.

Siguiendo un rastro de pistas compuesto por símbolos ocultos en obras literarias y de arte moderno, tendrán pocas horas para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirsch¿ y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la humanidad.

El Libro de las Relaciones de Mia Astral

Editorial: Planeta

¿Por qué siempre elegimos parejas que se parecen entre sí? ¿Cuáles son nuestros patrones, nuestros bloqueos emocionales, nuestros verdaderos deseos y qué tienen que ver los astros en todo ello?

Las relaciones que tenemos con otros son espejos de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. No importa cuánto trabajo interior hayamos realizado individualmente, es en el contacto con los demás donde crecemos y ponemos a prueba lo que hemos aprendido.

En estas páginas, la astróloga más celebrada de las redes sociales habla sin máscaras sobre lo bello y lo no tan bello de las relaciones humanas. Con divertidas anécdotas, lecciones astrológicas, ejercicios de coaching y listados de canciones hechos a la medida, este libro se convertirá en un manual de consulta para amar mejor y atraer a personas que estén cada vez más en línea con lo que queremos ser.

Una Columna de Fuego de Ken Follett

Editorial: Plaza & Janes

Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre. Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. Los principios elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y provocan derramamientos de sangre. Ned se encuentra de pronto en el bando contrario al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery Fitzgerald. Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra. La joven monarca, astuta y decidida, organiza el primer servicio secreto del país para estar avisada ante cualquier indicio de intrigas homicidas, levantamientos o planes de invasión. En París, a la espera, se encuentra la seductora y obstinada María Estuardo, reina de los escoceses, en el seno de una familia francesa con una ambición descomunal. Proclamada legítima soberana de Inglaterra, María cuenta con sus propios partidarios, que conspiran para deshacerse de Isabel. Entretanto, Ned Willard busca a Jean Langlais, un personaje escurridizo y enigmático, sin saber que tras ese nombre falso se esconde un compañero de clase de su infancia, alguien que lo conoce demasiado bien. A lo largo de medio siglo turbulento, el amor entre Ned y Margery parece condenado al fracaso mientras el extremismo hace estallar la violencia desde Edimburgo hasta Ginebra. Isabel se aferra precariamente a su trono y a sus principios, protegida por un pequeño y entregado grupo de espías hábiles y agentes secretos valerosos. Los auténticos enemigos, tanto entonces como ahora, no son las religiones rivales. La verdadera batalla es la que enfrenta a quienes creen en la tolerancia y el acuerdo contra tiranos dispuestos a imponer sus ideas a todo el mundo... y a cualquier precio. Reseñas... «Lo he leído en un fin de semana largo, me lo he pasado como un enano y sigo envidiando como el primer día la capacidad

La saga de Los pilares de la Tierra y Un mundo sin fin, que ha cautivado a millones de lectores, prosigue ahora con la magnífica y apasionante nueva novela de Ken Follett.

Argenpapers de Santiago O'Donnell | Tomas Lukin

Editorial: Sudamericana

Mossack Fonseca era uno de los creadores de sociedades offshore más importantes del planeta hasta que, a comienzos de 2016, una mega filtración expuso los secretos de una red financiera global al servicio de la fuga de capitales, la evasión impositiva, el ocultamiento y el lavado de dinero. Los primeros archivos que dieron forma a los Panamá Papers revelaron un capítulo de la disputa entre la Argentina y los fondos buitres. Los acreedores reclamaban información sobre Lázaro Báez y los Kirchner. Sin embargo, el nombre que apareció fue el de Mauricio Macri, uno de los cinco presidentes en funciones mencionados entre los once millones y medio de documentos hackeados. En esa gigantesca e intrincada base de datos, figuran también varios integrantes del PRO, futbolistas, y los dueños, accionistas y directivos de las doscientas empresas más grandes del país, así como bancos, abogados y firmas contables de prestigio. Santiago O'Donnell, elegido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que centralizó la cobertura de dimensión global, junto con Tomás Lukin, experto en el mundo offshore, pasaron meses cruzando información de firmas que son cáscaras vacías y directivos con nombres de paja. De esa compleja indagación surgió este libro fascinante que revela cómo se maneja el poder real y quiénes son los verdaderos dueños de la Argentina. Mauricio Macri, Franco Macri, Jorge Macri, Lázaro Báez, Blaquier, De Narváez, Panamá, Jinkis, Messi, Heinze, Frávega, Coto, Buitres, Mossack Fonseca, Grindetti, Clusellas, De Andreis, Saguier, Magnetto, Soldati, Amalita, Pérez Companc, Bulgheroni, FIFA, Madanes, Hong Kong, Garfunkel, Suiza, Paul Singer, Eurnekian, Cristóbal López, Ciccone, Redrado, De Mendiguren, HSBC, Arcor, Burzaco, Massera, Joseph Lewis, Nevada, Antonio De La Rúa, Bahamas, Techint.

Quiénes son los políticos, los empresarios y las celebridades argentinas que tienen firmas en paraísos fiscales, y qué es lo que buscan esconder en ellos.

Grandes Cartas de Amor de Varios Autores

Editorial: El Ateneo

Estas cartas nos enseñan a amar. Nos dan lecciones de dignidad, de pasión, de amorosa resignación. Nos enseñan los caminos de la alegría, del deseo y de la pérdida.

- Victoria Eugenia de Battenberg

- Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha

- Sigmund Freud

- Enrique VIII

- Pierre Curie

- Alejandro II

- Jack London

- Ludwig van Beethoven

- Napoleón Bonaparte

- Karl Marx

- Benjamin Franklin

- Lewis Carroll

- Marcel Proust

- George Gordon Byron

- Claire Clairmont

- George Sand

- Alfred de Musset

- Rubén Darío

- Fiódor Dostoievski

- Mark Twain

- James Joyce

- Benito Mussolini

- Wolfgang Amadeus Mozart

- Honoré de Balzac

- Elizabeth Barrett

- Khalil Gibran

- Stendhal

- Gustave Flaubert

- Arthur Rimbaud

- Auguste Rodin

- Mariana Alcoforado

- Benjamin Constant

- Charlotte Brontë

- Friedrich Nietzsche

- Josefina de Beauharnais

- León Tolstói

- Antoine de Saint-Exupéry

- Percy Bysshe Shelley

- Virginia Woolf

- Robert Desnos

- Horatio Nelson

- Victor Hugo

- Théophile Gautier

- Oscar Wilde

- Enrique IV

- John Keats

- Sarah Bernhardt

- Florbela Espanca

- Fernando Pessoa

La mejor prueba de cuánto podemos amar está en las cartas. Reyes y esclavos, novelistas y comerciantes, militares y poetas, científicos y artistas, todos ellos han escrito cartas de amor.

Este libro reúne más de cincuenta misivas que abracan las múltiples caras del amor: desde la primera carta hasta la de despedida, pasando por cartas de cortejo, de éxtasis, de amor platónico, de triángulos amorosos, cotidianas, de ruptura, de nostalgia; de amores serenos, atormentados, no correspondidos, prohibidos.

Fueron escritas por grandes figuras de la historia, de Virginia Woolf a Beethoven, de Napoleón a Karl Marx, de la reina Victoria Eugenia al poeta Rubén Darío.

La Posmoralidad de Miguel Wiñazki

Editorial: Sudamericana

El nuevo libro deMiguelWiñazki es una invitación a salir de la vorágine y pensar algunos de los dilemas éticos que afectan más profundamente a la sociedad argentina. ¿Cuál es el origen simbólico del escrache? ¿De dónde proviene la idea de que cortar una calle es legítimo? ¿Cómo se construyen la adhesión y la congregación por parte de líderes fascistas y populistas? ¿Qué hay detrás de la devoción a un psicópata? ¿Cómo se diseña la arquitectura del fanatismo, de una tribuna cautiva? ¿De qué manera el barrabravismo sustituyó a la política? ¿Por qué permitimos la distorsión de la verdad? ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres que representan la lucha por los derechos humanos en nuestro país defiendan gobiernos autoritarios -como el de Maduro en Venezuela- o justifiquen ataques terroristas? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar con la verdad acerca del número de desaparecidos que dejó la dictadura militar? Reina la posmoralidad, la indiferencia en torno a la ética. Sin embargo, no todo es oscuridad. La censura ha muerto: la multiplicidad de redes sociales barrió con cualquier obstrucción informativa. Pero también muchas personas son capaces de morir por una selfie. En tiempos como estos, Wiñazki promueve una ética para la esperanza a través de inspiradoras y breves reflexiones. Porque, como dice en este libro, podemos tener en nosotros mismos todos los sueños del mundo.



Miguel Wiñazkirecorre valientemente los temas más difíciles que enfrenta la sociedad argentina. Desde por qué legitimamos el escrache o un corte de calle hasta por qué triunfan líderes fascistas y cómo fue que el barrabravismo sustituyó la política.

