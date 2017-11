Rivarola: "Vamos a trabajar fuertemente, queremos que los afiliados se sientan orgullosos del PJ"

Luego de que en el Partido Justicialista jujeño se logró un importante consenso entre los distintos sectores peronistas y se conformó una lista representada por reconocidos dirigentes, Rubén Rivarola asumirá como presidente de la entidad partidaria y tendrá la ardua tarea de poner en pie al sector.

En declaraciones a El Tribuno, Rivarola manifestó que"Me siento orgulloso de quienes han confiado en mí como presidente del Pj, eso es muy importante, qué más puedo pretender", dijo con entusiasmo, al tiempo que agregó"Vamos a trabajar muy fuertemente con todos, esperemos reflotar el partido, y que todos los afiliados se sientan orgullosos de estar en él y de tocar la puerta y que alguien los atienda".

Rivarola se mostró muy confiado en poder trabajar para ser una "oposición sana, constructiva, para nada destructiva y seguir trabajando para que cada vez nos sintamos más orgullosos de vivir en ésta tierra".

Luego de la intervención del Partido Justicialista jujeño, se llegó a un consenso donde se armó una lista"Yo creo que acá está el 95% de los conductores del peronismo. Hemos llegado a un buen acuerdo de trabajar entre todos en conjunto para sacar al partido adelante. Yo estoy dispuesto a trabajar fuertemente en el partido y darle a los afiliados lo que se merecen. Trabajaremos para que vuelvan a tener fe en el peronismo. Creo que esa es nuestra obligación. Acá no se habla de candidatos sino solamente de poner en movimiento de manera contub¡ndente el PJ. No es fácil, pero las cosas difíciles me gustan. Una vez que me haga cargo,volveremos a las bases a lo que realmente es el peronismo",siguió Rivarola.

En un momento de su discurso frente a los congresales, el diputado pidió que lo acompañen "Muchos quieren ser, pero después cuando les toca ir a trabajar al partido no van, por eso les pedí que me acompañen, que no me dejen solo. Yo voy a poner todas mis fuerzas y ganas por el PJ y sus afiliados, pero tampoco me quiero encontrar solo. Que me acompañen, que me den fuerza, hay que dedicarle tiempo al partido. Muchos creen que es rentado pero no es así, por eso todos tienen sus trabajos, sus tiempos, pero yo les pido que se acerquen al partido y que sepan que vuelve fuertemente la militancia en Jujuy".

En cuanto a futuras candidaturas, Rivarola prefirió no hablar de ello. "No, yo lo que pienso es estar en el PJ. Es mi única meta, acercarme a la gente y construir, hacer una oposición constructiva, no destructiva, por eso voy a ir a visitarlo al gobernador, al vice, y plantearle las cosas en que se están equivocando, y si no nos escuchan lo plantearemos en la cámara y en conferencia, pero sin maldad, es pos de una provincia mejor.", dijo."Todos los que estamos acá y los afiliados piensan lo mismo. Todos queremos vivir en una provincia mejor",finalizó.