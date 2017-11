Los Pumas volvieron a perder

El conjunto de Daniel Hourcade fue superado claramente, principalmente en la primera parte, por el equipo del Trebol, ubicado en el cuarto lugar de la World Rugby, que aprovechó sus chances basadas en el dominio de las formaciones fijas y el control de pelotas.

El parcial de 13 a 0 con los dos penales convertidos y una conversión de Johnny Sexton y el try de Jacob Stockdale fueron decisivos para el triunfo irlandés.

En la segunda parte Los Pumas mejoraron en su producción y Joaquín Tuculet, Juan Manuel Leguizamón y Ramiro Moyano apoyaron los tries argentinos para finalizar con una actuación digna.

En este lapso Stockdale y JC Stander marcaron tries para Irlanda para llevarse un justo y cómodo triunfo.

En el balance de esta temporada Los Pumas cumplieron una de las peores actuaciones en los últimos años a nivel internacional, en un exigente calendario que abarcó la participación del torneo Súper Rugby y el Rugby Championshiop, ambos frente a las potencias del hemisferio Sur, más los test con Inglaterra e Irlanda.

El equipo argentino -que no cuenta con los jugadores que actualmente militan en el exterior y que deberá ser revisado- no contó con variantes de juego acorde a la alta competencia profesional.

Otra de las premisas fue la escasa solidez en las formaciones fijas, la frescura y la definición de sus tres cuartos, la indisciplina que le costó varias derrotas y la paciencia para llegar al try en ocasiones propicias.

Argentina alcanzó solo dos triunfos frente a Georgia e Italia y sumó diez derrotas, todas frente a los equipos que integran el Tier 1. Es alarmante el presente del rugby argentino, que acarrea 20 derrotas en 25 presentaciones, luego del cuarto puesto obtenido en el Mundial de Inglaterra 2015.

La falta de resultados y la preocupante labor del conjunto argentino a lo largo del año, pone en duda la continuidad del entrenador Hourcade y su cuerpo técnico, quienes a fin de año culmina sus contratos, que deberán ser refrendados por las nuevas autoridades de la UAR en marzo del año próximo.

En esta ventana de noviembre, luego de la derrota ante Inglaterra por 21-8 en el estadio Twickenham, Los Pumas lograron cortar una serie negativa de siete traspiés superando a Italia por 31-15 en Florencia.



Irlanda y Argentina se enfrentaron en 17 ocasiones, con 11 triunfos de los británicos y seis de Los Pumas, dos de ellos eliminando al "equipo del Trebol" en los mundiales de 1999 (28 a 24 en Lens, Francia ) y 2015 (43 a 20 en Cardiff, Gales).

Los Pumas sumaron su novena caída de visitante frente al equipo del "Trebol, único sede europea donde no lograron obtener un triunfo.



Sintesís

Irlanda: Rob Kearney; Adam Byrne, Chris Farrell, Bundee Aki y Jacob Stockdale; Johnny Sexton y Conor Murray; JC Stander, Sean O'Brien y Peter O'Mahony; Iain Henderson y James Ryan; Tadhg Furlong, Rory Best y Cian Healy. Entrenador: Joe Schmidt

Ingresaron James Tracy, Dave Kilcoyne, John Ryan, Devin Toner, Rhys Ruddock, Luke McGrat, Ian Keatley y Andrew Conway.



Argentina: Joaquín Tuculet; Ramiro Moyano, Matías Moroni, Santiago González Iglesias y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Martín Landajo;Tomás Lezana, Pablo Matera y Marcos Kremer; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago García Botta. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Enrique Pieretto, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón, Gonzalo Bertranou, Jerónimo de la Fuente y Sebastián Cancelliere.T



Tantos en el primer tiempo: 3m. y 12m. penales de Sexton (I), 20m. try de Stockdale convertido por Sexton (I). Resultado parcial: Irlanda 13 - Los Pumas 0.

Tantos en el segundo tiempo: 2m. try de Stockdale convertido por Sexton (I), 14m. try Tuculet convertido por Sánchez (A), 23m. try de JC Stander (I), 31m. try de Leguizamón (A), 34m. penal de Sexton (I) y 40m. try de Moyano convertido por Sánchez (A).

Cancha: Aviva Stadium, Dublín.

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia).

Asistentes: Marius Mitrea (Italia) y Mike Adamson (Escocia).