El Ingenio Ledesma finalizó su zafra con pérdidas

El administrador general del Ingenio Ledesma, Federico Gatti, informó en conferencia de prensa que la zafra estuvo marcada, desde lo productivo, por las escasas de lluvias de enero y febrero por lo que se terminó un 7% por debajo de lo que fue el pasado año, agregando que "aproximadamente 385 mil toneladas, vamos a finalizar este año produciendo casi 100 mil litros de alcohol, del cual casi el 90% está destinado al mercado del Bioetanol. Es un año donde hemos dado un salto importante en el crecimiento del bioetanol apostando a ésta política que parecía de estado, de incentivar el consumo de combustible renovable, este año se vio la inversión que realizamos en la inter zafra pasada para aumentar la capacidad de nuestra destilería y generar más alcohol pero lamentablemente esta medida del gobierno, inconsulta, ha dado un paso atrás porque sigue afectando, y bastante, la rentabilidad y la proyección de una importante oportunidad para el sector azucarero. Con ésta resolución de la Secretaria de Energía, de bajar el precio en un 7,5%, la nueva fórmula establecida creemos no acompaña y no refleja los verdaderos costos de la producción, estamos analizando continuar en la mesa de negociación con la Secretaría de Energía junto con el sector cañero y analizar la vía legal porque se está afectando una ley a través de una resolución".

Destacó además que fue un año con caída en la producción pero que apuestan, en esta inter zafra, que las condiciones meteorológicas se cumplan, con un cañaveral en buenas condiciones como para afrontar el año que viene y poder tener los volúmenes de producción estimados, "ha terminado un año que fue difícil", afirmó.

Hoy es un día como para celebrar y preparar todo para que ésta inter zafra esté todo en condiciones para afrontar el año que viene con todas las perspectivas y horizontes sabiendo que, si bien, en lo productivo vamos a tener un buen cañaveral y todo en condiciones, hay amenazas, en el corto plazo, en cuanto a las medidas tributarias que está proponiendo el gobierno en cuanto a la reforma laboral y que afecta directamente la capacidad de crecimiento para todo el sector azucarero y citrícola y para toda la industria del Norte, la reforma laboral establece una quita de lo que se paga a cuenta de IVA en cuanto a construcciones patronales que hace que se sigan perdiendo ventajas competitivas en relación a las industrias que están en el centro del país, lamentablemente hay un problema en el corto plazo en cuanto a la rentabilidad de todo el sector industrial, en forma específico al azúcar y los cítricos, que es afectado por ésta propuesta de aumento para las bebidas azucaradas".

Gatti enfatizó que Ledesma tiene que ser muy serio en cuanto a lo que es puesto de trabajo, mencionando que es el principal empleador de la provincia.

"Nosotros no estamos analizando éstas medidas desde el punto de vista si pueden afectar o no la mano de obra actual, nosotros estamos viendo si afecta la rentabilidad y estamos trabajando sobre eso, tenemos que cuidar el trabajo que tenemos, más de 7 mil familias en Jujuy y más de 8 mil en la República Argentina esa es nuestra prioridad y obviamente que la empresa sea rentable y darle sostenibilidad a largo plazo, hoy estamos enfocados en eso, no hacemos estudios nos parece que sería generar, sobre todo en el Norte, una situación de zozobra que no pasa por ningún horizonte, que eso quede claro, estamos con otros tipos de análisis, de propuestas y creemos que esto se puede revertir así como la parte del bioetanol, que ya hubo una vuelta atrás, creemos que las otras medidas del gobierno están en análisis y que hay que debatirlas en la legislatura y aprobarlas para también tener un eco favorable, en eso somos optimistas y trabajamos en ello", puntualizó Federico Gatti. .