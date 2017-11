Fidel Flores, un talentoso músico para escuchar

TILCARA (corresponsal)Fidel Flores es uno de esos músicos que traman los sonidos con una dedicación y calidad que logran llegar al oyente, no sólo a través de la admiración, sino también por el canal de los sentimientos. Lo solemos escuchar en el dúo Dendeveras, con su pareja Laura Chaker, pero esta vez lo visitamos en el estudio Sonoart, donde prepara su disco solo y solista, escuchamos las pistas que va sumando en el monitor de la computadora y lo entrevistamos para compartir su reflexión sobre la obra propia.

Nos cuenta que "cuando llegué a Jujuy lo hice con el bajo solamente, y el desafío era poder laburar, porque el ser músico te da la oportunidad de viajar y trabajar a la vez. Tocaba solo y cantaba, me asociaba con algún amigo en la guitarra, se compartía para cambiar la sonoridad, y ese era el momento de haber grabado algo en bajo y voz, harán unos quince años, pero no lo hice. Así tengo muchas cosas que fui acumulando, y ahora que puedo contar con más juguetes en el estudio de grabación, voy tocando el tema con el bajo y le voy sumando cosas".

Nos habla, por ejemplo, "de un candombe que toco sólo con la guitarra, pero sobre el que voy interactuando con la máquina hasta llegar a una cuestión orgánica con los aparatos. No me gusta solamente dar el play y tocar, sino interactuar con un controlador con el que puedo loopear y disparar cosas, tocar un botón para que salga un sonido, no utilizando pistas sino pensando que en vivo lo pueda hacer de la misma manera. La idea es estar en el escenario con el bajo, la guitarra y la computadora, ya que tanto para el disco como para las presentaciones la idea no es armar una banda".

Mirando el cerro que se ve desde el ventanal del estudio de grabación, siente que debe decirnos que "para mi estos lugares son muy musicales desde el mismo silencio que me trae la reminiscencia de la copla, que tienen mucho silencio y es lo que más me llega del lugar, me eriza la piel aunque no me ponga a coplear. Pero no siento una obligación de tener que hacer concordar el lugar con mi música, aunque acá la cultura es super fuerte y te impregna por todos lados, porque creo que la música funciona por contagio".

Piensa que "cuando te preguntan cuál es tu influencia, vos nombras a los capos, y yo tengo todo eso; Jaco Pastorius o Michael Jackson, Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa, algo que fluye con naturalidad, no me importa que sea folclore o electrónico, pero mis mayores influencias terminan siendo las personas con las que he tocado. Son cosas que uno va olvidando de donde vienen, de donde aprendí esa forma de hacer la música". Habla de "un aire de baguala a la que le puse una letra que le hice al viento, pero las armonías van por otro lado. Imagino con la máquina el sonido de la caja, pienso que lo puedo transformar de tal manera y quizás le loopeo una coplera como collage. En la grabación me voy versionando a mi mismo con temas que hice cuando empecé con la guitarra, de antes de meterme en el bajo, porque es una ocasión de mostrarlo todo, de no guardarme nada. Con Dendeveras somos dos personalidades fuertes con una estética determinada, esto es distinto". Nos habla también de "temas más despojados, como una zamba, pero no sé cómo van a terminar. Soy como un nene que está jugando y que a la vez está de técnico, de músico y de productor, y con la disciplina de que el juego se convierta en trabajo, de mostrarlo, de tener el disco listo a fin de año. La pregunta que uno se hace en estos tiempos es qué hace con el disco en forma física, que es algo que uno necesita para vender en los shows, pero es un formato que ya se usa poco. Los mismos autos no traen reproductores de CD, los discos se suben en plataformas virtuales, pero quisiera hacer tiradas artesanales, con un diseño hecho por un artista plástico".