Peligran 250 mil empleos por la reforma tributaria

El proyecto de Reforma Tributaria que aumenta los impuestos internos a las bebidas azucaradas podría afectar a por lo menos 50 mil puestos de trabajo directos y 200 mil indirectos del sector azucarero del NOA. Califican de ""brutal" el incremento del 112 % que se pretende aplicar y "sin argumentos" por lo que el sector está en alerta y acude a legisladores para defender esta economía regional.

Se trata de una medida nacional que afecta varios sectores, entre otras a las bebidas azucaradas con un incremento que va del 8% al 17%, y supone un 112% de aumento, y de 325 para los productos saborizados con jugos de fruta, lo cual incide en el sector azucarero del NOA.

"Esto va a repercutir fuertemente sobre el consumo, sobre la demanda del producto azúcares un daño directo a la industria", dijo Fernando Nebbia, presidente del Centro Azucarero Argentino.

Para el referente de la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, José María Jure, aunque no se hizo una estimación del impacto aseguró que el sector azucarero genera 50 mil puestos de trabajo directo y 200 mil indirectos en transportistas y prestadores de servicios. Dijo que esta medida generará una crisis del sector que se suma el de bioetanol.

Mientras el vicepresidente de la cámara de alcoholes, Jorge Alberto Rocchia Ferro coincidió en que el impacto afectaría a 50 mil puestos de empleo directo y 200 mil indirectos, y planteó que atenta contra la seguridad jurídica de las empresas bioetanoleras y azucareras.

Aclaró que estas invirtieron en base a un escenario previsto en la Ley hasta el 2021 que se cambió "en forma inconsulta" y en sólo unos pocos días desde el Ministerio de Energía.

Nebbia planteó que el problema tiene dos aspectos, que el Gobierno haya decidido impulsar el consumo de edulcorantes no calóricos al poner en 0 los impuestos internos a las bebidas light; apelando a que no son perjudiciales para la salud. Por ello refutó la definición del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en relación a "productos saludables y no saludables" asumiendo que ignora que no hay bebidas no saludables aprobadas por el Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología).

Y en torno a la decisión de modificando la fórmula del precio de bioetanol, reduciéndola en un 30 %, aseguró que "es un golpe muy fuerte para la economía regional azucarera". Planteó que el sector no puede re-direccionar su actividad porque tiene "estoqueada" la materia prima, el producto y no puede tomar otra alternativa que seguir adelante.

"La actividad está trastornada por esta acción del Gobierno y estamos dispuestos a luchar por nuestra economía y actividad", aseveró Nebbia.

Para hacer frente a ello, anunció que están acudiendo a legisladores de las provincias azucareras a quienes enviaron una nota;concertando reuniones y en contacto con los gobiernos de Tucumán, Jujuy y Salta, y otros funcionarios, porque cuentan con una Mesa Super-alcoholera donde prevén trabajar el tema.

La mirada del sector cañero local

Para José María Jure, de la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, la medida es “direccionada, discriminatoria y en contra del azúcar. El 112 % es una barbaridad, y sin argumentos beneficiando a un sector de los edulcorantes contra el azúcar, un endulzante natural”.

Planteó que aunque el sector aún no ha cuantificado el impacto que podría tener esta medida, pero estimó que será significativo ya que el sector significa alrededor de 50 empleos directos y 200 indirectos, y además estimó que va afectar directamente al consumo, que suele ser estable en el año,

Consideró que es “direccionada” porque se ataca el azúcar atribuyéndole la obesidad cuando está causada por sedentarismo, comida chatarra etc.

En torno al bioetanol, que cambió la forma de valuarla, a su entender también tendrá un alto impacto porque implicará que recibirán 5 pesos menos por litro de bioetanol que se entrega a las petroleras. “La provincia va a tener menor recaudación en ingresos brutos y todo lo que genera ese movimiento de divisas”, advirtió y adelantó que prevén reunirse entre las entidades cañeras y de la industria para hablar con el gobierno.

Marcos Peña defiende el proyecto anunciado

En tanto, el jefe de Gabinete Marcos Peña se pronunció ayer defendiendo el proyecto de reforma impositiva que presentó ante el Gobierno asumiendo que “todas las economías regionales se ven beneficiadas”." Paradójicamente aseguró que esta reforma permitirá tener "un sistema tributario más justo, que ponga el énfasis en la creación de trabajo"”.

Aunque aseguró que no se está imponiendo nada, aseguró que la Casa Rosada está abierta al diálogo , que escuchará los reclamos de las provincias, y analizar el tema con los números.

“Lo que hay son discusiones sectoriales muy sensibles para esas provincias, pero vamos a generar instancias de diálogo con cada uno de esos sectores y vamos a discutir con los números sobre la mesa. Vamos a discutir los planteos y escuchar los argumentos”, finalizó



Pronunciamientos de cámaras

También se pronunciaron la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y la Cámara de Alcoholes coincidiendo en que atenta contra los principios básicos de la seguridad jurídica y previsibilidad que actualmente promueve el gobierno nacional.

“Este cambio abrupto adoptado por el gobierno nacional atenta contra el normal funcionamiento y la subsistencia misma de los pequeños y medianos productores de biodiesel. Asimismo, la baja del precio del biodiesel se produce en el mismo momento en que se aumenta el precio del gasoil en el surtidor, mostrando una incongruencia entre ambas medidas”, planteó Cepreb en un comunicado. Esperan que se pueda revisar la medida involucrando a todos los actores afectados.

Detalló que entre enero y octubre, el biodiesel percibió un aumento del 5%, con esta baja al 4%, se calcula un acumulado anual de 1% mientras que el Gasoil aumentó 24% en el mismo período. Aseguran que el cambio de condiciones y reglas no sólo del sector productor de biodiesel, sino también de las demás industrias alrededor que genera aproximadamente 9300 puestos de trabajo directos e indirectos.

Recordaron así que las empresas productoras de biodiesel nacieron por y para el Régimen de Promoción y Producción de Biocombustibles instaurado por la Ley 26.093, en una Política de Estado para desarrollo de las economías regionales, generación de empleo, agregado de valor y preservación del ambiente, para lo cual invirtieron. Destacaron que el sector genera un ahorro anual de divisas en el orden de 265 millones de dólares, ya que por cada tonelada de biodiesel producido se evita importar 1 tonelada de gasoil.

Mientras, la Cámara de Alcoholes coincidió y tildó la modificación de contradictoria respecto al objetivo del Plan Belgrano que el Gobierno afirma que supuestamente busca “saldar” una deuda histórica que la Argentina tiene con 10 provincias del Norte. “No queremos que se repita la tremenda situación del año 1966 cuando cientos de miles de trabajadores de la actividad azucarera dejaron sus provincias para engrosar el cinturón pobre de la ciudad de Buenos Aires”, dijo Rocchia .