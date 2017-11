"Mamá Corazón", la novela financianda por el Estado que nunca salió al aire

Las imágenes se conocieron en el mismo momento que los peritos de la Corte Suprema establecieron que, a través de la Universidad de San Martín y por contratación directa, la firma de la actriz cobró 24 millones de pesos, el 76% del contrato. En casos similares, sólo se abonaba el 7%.

La telenovela terminó judicializada y se conocieron los detalles del peritaje contable que los especialistas de la Corte Suprema realizaron. La productora y actriz tuvieron una ganancia de $3,26 millones, que fue el 12% de lo que pagó Planificación para la novela.

Ahora, los peritos de la Corte Suprema le dieron un alivio a la actriz ya que se determinó que el dinero destinado a la ficción habría sido utilizado para dicho fin pese a que nunca se emitió al aire.

Hoy, un respiro

Del Boca y De Vido habían sido denunciados por 36,5 millones de pesos que iban destinados a la telenovela y desembocó en una investigación que ahora se instruye en el juzgado de Sebastián Ramos.

Se incluyó también en la causa a la productora A+A Group, propiedad de la actriz y su hermano, Nicolás Del Boca; Luciano y Federico Quilici, de la Universidad de San Martín, y Mauricio Brunetti y Gonzalo Gutiérrez.

“El importe neto que tuvo a su disposición la firma A+A Group SRL fue de 24.474.954,17 -señaló el informe de los expertos-. Debe consignarse que el monto bruto facturado (27.807.727,60) representa el 76.01% sobre el ‘costo de producción total’ de 36.582.468”, aseguraron los peritos.

Los voceros señalaron que en el documento quedó asentado que los peritos “no han tenido evidencias que las erogaciones respaldadas con dicha documental hayan tenido otro destino que no sea la producción de la novela Mamá Corazón“.

“En muchos casos los comprobantes dejan constancia que son aplicables a la citada novela; en otros no tienen mención al respecto. Pero no se han localizado comprobantes que hagan referencia expresa a otro destino“, señaló.

El juez ordenó una pericia a los expertos contables de la Corte Suprema que recomendaron realizar una auditoría para certificar si son reales o no los gastos reflejados en las facturas de la productora de Andrea del Boca.

“Estos peritos no están en condiciones de dar respuesta al presente punto pericial. Como se expresó anteriormente no es posible determinar a través de una pericia contable si los servicios fueron efectivamente prestados. Y, por otra parte, excede el objeto de su incumbencia profesional prevista por la ley 20.488 determinar el valor de mercado de bienes, servicio y/o locaciones de servicio u obra. Debe tenerse en cuenta asimismo, y no siendo los peritos legos en la materia, que en muchos de los casos se trata de artistas y/o servicios conexos que seguramente no tienen un valor estandarizado“, señaló el escrito.