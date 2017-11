VIDEO: "Podemos soñar y tener esperanzas para que el próximo Gobierno sea Justicialista"

En la oportunidad el presidente del PJ a nivel nacional, José Luis Gioja, reconoció el trabajo de Celso Jaque y Máximo Rodríguez, en el proceso de intervención del partido en Jujuy. Recordó cuando el peronismo jujeño pidió reunirse con él en Buenos Aires, para iniciar la intervención y destacó la figura de Eduardo Fellner, junto a otros dirigentes como Rubén Rivarola y Liliana Fellner, quienes “pelearon por la intervención”.

Más adelante remarcó que “en Jujuy el peronismo está de pie, tiene autoridades y por sobre todas las cosas pudo alcanzar una banca en senadores y otra en diputado nacional, que si no hubiesen sido del oficialismo de turno”.

Aseguró que con el PJ normalizado “podemos soñar, tener esperanza para que el próximo Gobierno de Jujuy sea Justicialista”, y consideró que “para eso tenemos que trabajar y apoyar a la nueva conducción”.

Gioja felicitó al partido por lograr la unidad en el distrito Jujuy y advirtió que “no es momento de mirar hacia atrás, si no de tener grandeza, solidaridad, y saber que nuestro pueblo no está bien. Necesitamos que esa esperanza que viene del interior haga posible que volvamos a enamorar a nuestra gente para que la celeste y blanca flamee bien alto junto con la bandera de la Justicia Social”.

Finalmente agradeció el acompañamiento de la juventud, la militancia y la dirigencia justicialista.