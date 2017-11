Se aplica la baja del 1,5% a naftas, pero hay indiferencia

Sólo una estación de servicios lo aplicará recién en la madrugada de hoy. No causó un gran impacto entre los clientes.

El reciente anuncio de la disminución del 1,5 % en el precio del combustible no causó un gran impacto en la demanda en estaciones de servicios de esta capital, e incluso hubo cierta indiferencia por parte de los automovilistas. Algunos coinciden en que no fue significativo y otros creen que la baja es bienvenida.

La medida anunciada por YPF se hizo hace un par de días, tras el anuncio de la baja del 29% en el precio del bioetanol como parte de la proyectada reforma tributaria. En un recorrido por algunas estaciones de servicio de distintos proveedores de esta ciudad, se pudo comprobar que la medida fue aplicada excepto una céntrica que tenía previsto hacerlo recién en las primeras horas de la jornada de hoy.

"Cuando hay anuncios de aumento un día o dos días antes vienen a cargar. El comportamiento fue normal ahora", afirmó Daniel Tintilay, de la estación de servicio Shell Cavirama SRL, quien aseguró que el efecto no fue tan instantáneo pero que hay clientes que llenan el tanque porque reciben tarjetas de crédito.

Ahora la disminución del 1,5 % que alcanza solamente a la nafta generó que la Súper allí quede en 24,68 pesos el litro y la Premium en 27,62 pesos, mientras el resto continúa con el mismo precio: el gas está a $13,07, el gas oil V-Power diesel $24,77 y Fórmula diesel 22,29 pesos.

Sin embargo, en la estación Friuli SRL, ubicada entre las avenidas Almirante Brown y Corrientes, la medida causó efecto desde el pasado viernes. "Entró más gente. Fue sorpresa, no se anunció tanto como cuando subió, peró entró más gente, sobre todo el fin de semana. Bajó el 1,5% es algo así de 40 centavos por litro, la nafta Súper vale ahora 23,63 pesos, la nafta Infinia $26,49, pero solamente bajó la nafta, el diesel no bajó", precisó Juan Carlos Pérez, de dicha estación.

Pérez recordó que la demanda no fue similar a la semana anterior, cuando se anunció la suba del 10% y hubo más gente.

"Nosotros tenemos instrucciones de bajar a partir de esta noche a las 24 horas (es decir a partir de las 0 de hoy)", precisó Víctor Lamberti de la estación de servicio Refinor, Toba SRL, quien recordó que YPF lo lanzó primero tras el anuncio en torno al biocombustible que incidió en la baja. Por ello actualmente ofrecen a 23,89 pesos la nafta Súper y $26,84 la Premium, con lo cual a partir de hoy los usuarios podrán acceder a ella a 35 centavos menos por litro.

Impacto en consumidores

Mientras, entre los consumidores la novedad generó cierta indiferencia según lo consultado por El Tribuno de Jujuy. "A mí me favorece el 1,5%. Yo trabajo con la moto pero no le llevo importancia porque si uno se preocupa es peor. Yo siempre lleno el tanque, dos o tres veces a la semana con $260, por eso la ayuda no viene mal a nadie", dijo Daniel Alderete, acotando que el reciente incremento de combustible que rondó el 10%, generó largas filas en las estaciones de servicio en las horas previas al 22 de octubre.

Angel Bravo

“Lo que noté es que bajó, pero bajó muy poco, no fue tanto como lo que subió. Siempre cargo lo mismo, me alcanza para la semana, una semana ando con 300 pesos para uso diario”.





Julio Salas

“No es nada, para qué suben 10% para bajar un 1,5%. Si fuese que ando con nafta en forma permanente salgo fundido, lo que me salva es el gas. No tiene sentido ésto, no influye mucho”.

Armando Chorolque

“Es poco lo que bajó, la suba es la que impacto más. Compro lo mismo, si utilizo el auto tengo que cargar pero no lleno, cargo 300 pesos. Como vengo de Volcán, al mes seguro gasto mil pesos”.



Epifanio Leaño

“Cargo como siempre, gasto 800 a 900 pesos al mes. La baja queda, la diferencia queda, estoy de acuerdo porque lo que consumimos es lo que nos lleva a poder usar el vehículo. Me parece bien”.