Lo Celso convocado para la gira por Rusia

El mediocampista del París Saint Germain de Francia Giovani Lo Celso fue convocado hoy por el DT del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, para la próxima gira que realizará por Rusia, sede del Mundial 2018.

El ex Rosario Central, de 21 años, se convirtió en el jugador número 27 para afrontar los amistosos ante Rusia en Moscú, el sábado 11, y Nigeria en Krasnodar, tres días más tarde.

El rosarino integraba la lista de reserva entregada por el DT argentino y fue confirmado por primera vez para el seleccionado mayor, después de participar en el sub 23 que no pasó la primera ronda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

El plantel comenzará mañana su preparación en el predio del Spartak Moscú, donde trabajará toda la semana hasta el primer ensayo con el equipo anfitrión, que se jugará el sábado desde las 16 (hora argentina) en el estadio Luzhnikí con capacidad para 81.500 personas.

El defensor Emiliano Insúa y el mediocampista Éver Banega serán hoy los primeros futbolistas en pisar suelo ruso y mañana lo hará el grueso de la delegación, con Lionel Messi y Javier Mascherano como destacados.

Los jugadores a disposición de Sampaoli para los dos amistosos son los siguientes:

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra), Nahuel Guzmán (Tigres, México) y Agustín Marchesín (América, México).

Defensores: Federico Fazio (Roma, Italia), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Javier Mascherano (Barcelona, España), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Emiliano Insúa (Stuttgart, Alemania) y Emanuel Mammana (Zenit San Petersburgo, Rusia).

Mediocampistas: Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal, Leandro Paredes (Zenit, Rusia), Ever Banega (Sevilla, España), Alejandro Gómez (Atalanta, Italia), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal), Enzo Pérez (River Plate), Diego Perotti (Roma, Italia), Fernando Belluschi (San Lorenzo), Emiliano Rigoni (Zenit, Rusia), Matías Kranevitter (Zenit, Rusia) y Giovani Lo Celso (París Saint Germain, Francia).

Delanteros: Sergio Agüero (Manchester City, Inglaterra), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Lionel Messi (Barcelona, España), Ángel Di María (Paris Saint Germain, Francia), Darío Benedetto (Boca Juniors), Cristian Pavón (Boca Juniors) y Mauro Icardi (Inter, Italia).