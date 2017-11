Equilibrio, gradualismo y la "Frazada corta"

Ya hace prácticamente una semana de los anuncios rimbombantes del presidente Macri que buscan superar el déficit del gasto público, pero aun se especula en la letra chica y en las consecuencias que podrían traer principalmente en las economías regionales y la afectación o no de lo que reciben las provincias en materia de coparticipación. Graficando la situación, bien podría aplicarse la teoría de la "frazada corta", cuando nos tapamos la cabeza , nos destapamos los pies.

Y no es para menos ya que la pregunta que por estas horas desvela a los funcionarios encargados de malabares financieros, pasa por saber como va a funcionar la ecuación entre eliminar impuestos pero sin disminuir ingresos. Una regla que aun no cierra o al menos que esta poco clara.

Sin ir más lejos en Jujuy la cosa pasa por la recaudación, "Del 100% de lo que ingresa por rentas, el 75% es de Ingresos Brutos" a lo que se suma que en estos últimos tiempos lo recaudado fue en aumento, "llegamos a un 54%". Si esto va bien, ¿por qué tocarlo?. El pedido del gobierno nacional es corregir esta tasa y eliminarla en algunos rubros, y si se hace seguramente esta proyección se va a resentir.

En cierta manera la idea es que se adecuen algunas tasas que están muy altas y por otro lado que se dejen sin efecto todas las "sobretasas", algo que el gobierno llama "aduana interior" y que se cobra a las empresas de "extraña jurisdicción" por el ingreso a la provincia de mercaderías que no son fabricadas o producidas en nuestra región. No hay que olvidarse que sobre esto ya hay fallos judiciales que lo prohíben.

El tema de ingresos Brutos no es algo menor y tocarlos sería un dolor de cabeza. Jujuy tiene la tasa más baja respecto a otras provincias y significan en la recaudación mensual 250 millones de pesos. El impuesto a los sellos también suma y si se eliminan algunos como pide Nación solo quedarían lo que se cobra por transferencias de inmuebles y rodados, lo que obligaría a corregir y corregir siempre con la misma premisa, "gastar menos pero recaudar más". Complejo ¿no?.

Volviendo al meollo de la cuestión todo apunta a mejorar el déficit fiscal que en nuestra provincia a fin de año va a ser de aproximadamente $4 mil millones si se tienen en cuenta las recomposiciones salariales en el sector público que acumulan un aproximado de 21% . "Al tener que incrementar todo eso, significa también más necesidad de fondos y eso va a impactar en el déficit estimamos por arriba de los $ 4 mil millones" explicaba a nuestro diario el Ministro Carlos Sadir.

Entonces ¿Cómo se cumple con Nación?. Una pregunta que encontrará su respuesta en algunas medidas que el propio estado provincial deberá tomar y que no serían nada fáciles si se tiene en cuenta que hay que "Gastar menos y recaudar mas", cuando justamente el gasto más grande está en el pago de sueldos, cerca de 1.900 millones de pesos mensuales.

La intención sería no tocar la planta pero congelarla a diciembre del 2017, no dejar empleados en la calle , sino mejorar el sistema de cargas de las liquidaciones centralizándolo, "hoy las cargas se hacen por todos lados y eso complica el control y no se saben específicamente los conceptos que se liquidan ni como". Aunque esto no impactaría mucho en al achique del déficit.

El otro punto sería avanzar con la jubilaciones, "que la gente que esté en condiciones lo haga". Hoy 5 mil agentes públicos están en edad de hacerlo. Los que significa un 7% de la planta de personal si se tiene en cuenta que la misma es de 60 mil empleados. No parece, pero haciendo números y si se multiplican sus sueldos, en una media de $ 30 mil al mes, significarían unos $150 millones mensuales menos.

Para que los que se jubilen lo hagan mejor, el gobierno está blanqueando conceptos ,así al momento de ser tomados por la Anses , la jubilación será un poco mejor. En el caso de los docentes hay que recordar que con esta medida de blanquear negros y grises alcanzaron el 82% .

Pese a esos esfuerzos la balanza sigue inclinada hacia el lado de los gastos. El Ingenio la Esperanza suma su granito de arena. Demanda a la provincia una asistencia financiera mensual de 40 millones lo que suma cerca de 500 millones anuales. Esta cifra significa casi un medio aguinaldo para la administración pública.

Buscar el equilibrio esta difícil y se convierte en un examen casi diario para quienes manejan los recursos. Avanzar en una reforma tributaria que propone nación para ajustar el déficit público en cuentas que no cierran y que pasa por recaudar mas y gastar menos no será sencillo. Una ecuación que a simple vista parece fácil, pero que al ver la realidad dista mucho de serlo.

Sacar "gradualmente" de un lado para poner en el otro sin que se resienta nada a "Frazada corta"...sin dudas.