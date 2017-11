Equipo del Conicet desarrolló un producto para regenerar la piel

La doctora Claudia Anesini, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), quien estudia junto a su equipo las propiedades de las plantas autóctonas de la Argentina, desarrolló una tecnología que permite regenerar la piel. El equipo del Conicet hace foco en la jarilla (Larrera divaricata) y el café (Coffea arabica), extractos naturales con múltiples beneficios que fueron utilizados para crear la crema multifunción UMANE, desarrollado en forma exclusiva al laboratorio Garré Guevara S.R.L.

“Estas plantas tienen varias particularidades que nosotros venimos estudiando hace mucho tiempo; fundamentalmente son antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas e inmunomoduladoras. Es decir que son capaces de modular la proliferación de células ya sea del sistema inmune (como leucocitos) y células que están en la piel (fibroblastos)”, explicó Anesini, que trabaja en el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (Iquimefa, Conicet-UBA).

A partir de estos principios activos se desarrolló la crema multifunción que regenera, humecta e hidrata la piel. No posee contraindicaciones -por lo tanto puede ser utilizada durante el embarazo y la lactancia- y es también para personas con diabetes, soriasis y rosácea.

A su vez, la doctora destacó la inocuidad de la crema: “para muchas de estas enfermedades en las cuales se ve afectada la piel, se usan diferentes preparados que tienen muchos efectos adversos, desde corticoides hasta inmunosupresores. Nosotros probamos la inocuidad de nuestros extractos, no producen irritación en la piel ni fotosensibilidad, son hipoalergénicos”.

Por su parte, Sergio Garré, dueño del laboratorio licenciatario, señaló: “El producto es un fitocosmético, diseñado como regenerador celular e ideal para pieles sensibles; posee una tecnología única en el mundo, investigada por la doctora Anesini y escalado a nivel industrial por la empresa”.

El producto cumplimentó en forma exitosa los requisitos de la ANMAT para su registro y comercialización.

El vínculo entre el CONICET -a través de la Gerencia de Vinculación Tecnológica- y el laboratorio Garré Guevara no es reciente; ya han trabajado en conjunto en la línea ECOHAIR, compuesta por productos que tienen una poderosa acción contra la caída del pelo de la cabeza, pestañas y cejas. También han desarrollado un champú para combatir la caspa.

“La vinculación es muy importante porque si nosotros no estuviéramos conectados con un laboratorio, nuestra investigación quedaría acotada a una publicación para un grupo reducido de la población. Gracias a la trasferencia tecnológica, podemos resolver problemas de la sociedad”, concluyó Anesini.

El equipo del Conicet hace foco en la jarilla (Larrera divaricata) y el café (Coffea arabica), extractos naturales con múltiples beneficios que fueron utilizados para crear la crema multifunción UMANE, desarrollado en forma exclusiva al laboratorio Garré Guevara S.R.L.

“Estas plantas tienen varias particularidades que nosotros venimos estudiando hace mucho tiempo; fundamentalmente son antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas e inmunomoduladoras. Es decir que son capaces de modular la proliferación de células ya sea del sistema inmune (como leucocitos) y células que están en la piel (fibroblastos)”, explicó Anesini, que trabaja en el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA, CONICET-UBA).

A partir de estos principios activos se desarrolló la crema multifunción que regenera, humecta e hidrata la piel. No posee contraindicaciones -por lo tanto puede ser utilizada durante el embarazo y la lactancia- y es también para personas con diabetes, soriasis y rosácea.

A su vez, la doctora destacó la inocuidad de la crema: “para muchas de estas enfermedades en las cuales se ve afectada la piel, se usan diferentes preparados que tienen muchos efectos adversos, desde corticoides hasta inmunosupresores. Nosotros probamos la inocuidad de nuestros extractos, no producen irritación en la piel ni fotosensibilidad, son hipoalergénicos”.

Por su parte, Sergio Garré, dueño del laboratorio licenciatario, señaló: “El producto es un fitocosmético, diseñado como regenerador celular e ideal para pieles sensibles; posee una tecnología única en el mundo, investigada por la doctora Anesini y escalado a nivel industrial por la empresa”.

El producto cumplimentó en forma exitosa los requisitos de la ANMAT para su registro y comercialización.

El vínculo entre el CONICET -a través de la Gerencia de Vinculación Tecnológica- y el laboratorio Garré Guevara no es reciente; ya han trabajado en conjunto en la línea ECOHAIR, compuesta por productos que tienen una poderosa acción contra la caída del pelo de la cabeza, pestañas y cejas. También han desarrollado un champú para combatir la caspa.

“La vinculación es muy importante porque si nosotros no estuviéramos conectados con un laboratorio, nuestra investigación quedaría acotada a una publicación para un grupo reducido de la población. Gracias a la trasferencia tecnológica, podemos resolver problemas de la sociedad”, concluyó Anesini.

El equipo del Conicet hace foco en la jarilla (Larrera divaricata) y el café (Coffea arabica), extractos naturales con múltiples beneficios que fueron utilizados para crear la crema multifunción UMANE, desarrollado en forma exclusiva al laboratorio Garré Guevara S.R.L.

“Estas plantas tienen varias particularidades que nosotros venimos estudiando hace mucho tiempo; fundamentalmente son antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas e inmunomoduladoras. Es decir que son capaces de modular la proliferación de células ya sea del sistema inmune (como leucocitos) y células que están en la piel (fibroblastos)”, explicó Anesini, que trabaja en el Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA, CONICET-UBA).

A partir de estos principios activos se desarrolló la crema multifunción que regenera, humecta e hidrata la piel. No posee contraindicaciones -por lo tanto puede ser utilizada durante el embarazo y la lactancia- y es también para personas con diabetes, soriasis y rosácea.

A su vez, la doctora destacó la inocuidad de la crema: “para muchas de estas enfermedades en las cuales se ve afectada la piel, se usan diferentes preparados que tienen muchos efectos adversos, desde corticoides hasta inmunosupresores. Nosotros probamos la inocuidad de nuestros extractos, no producen irritación en la piel ni fotosensibilidad, son hipoalergénicos”.

Por su parte, Sergio Garré, dueño del laboratorio licenciatario, señaló: “El producto es un fitocosmético, diseñado como regenerador celular e ideal para pieles sensibles; posee una tecnología única en el mundo, investigada por la doctora Anesini y escalado a nivel industrial por la empresa”.

El producto cumplimentó en forma exitosa los requisitos de la ANMAT para su registro y comercialización.

El vínculo entre el CONICET -a través de la Gerencia de Vinculación Tecnológica- y el laboratorio Garré Guevara no es reciente; ya han trabajado en conjunto en la línea ECOHAIR, compuesta por productos que tienen una poderosa acción contra la caída del pelo de la cabeza, pestañas y cejas. También han desarrollado un champú para combatir la caspa.

“La vinculación es muy importante porque si nosotros no estuviéramos conectados con un laboratorio, nuestra investigación quedaría acotada a una publicación para un grupo reducido de la población. Gracias a la trasferencia tecnológica, podemos resolver problemas de la sociedad”, concluyó Anesini.