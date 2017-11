Cristina Kirchner pidió sobreseimiento y acusó que la causa en su contra es un "disparate jurídico"

La expresidenta Cristina Kirchner presentó un escrito hoy en la indagatoria por lavado de dinero en la causa Hotesur, y aseguró que la acusación es un "disparate jurídico" en su contra.

"Todo esto no tiene demasiado sentido, los hechos que se describen ya fueron juzgados en siete causas con sobresemiento firmes, incluso este mismo juzgado y fiscalía. Todo esto no es más que un inmenso disparate jurídico del cual no pienso formar parte", sostuvo Cristina Kirchner en el escrito.

"No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechso pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales. No hay estado de derecho en la Argentina y quiero dejar constancia de esto en la causa", añadió al pedir el sobresimiento en la causa por lavado de dinero.