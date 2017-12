Croacia con sus figuras se perfila como el rival "más duro" de la Argentina

Croacia, con figuras tales como Mario Mandžukić y Luka Modric, compartirá el grupo D del Mundial Rusia 2018 con la Argentina, según el sorteo realizado en Moscú, y reeditará otro duelo en fase de grupos como sucedió en Francia 1998.

El conjunto croata, en el puesto 17 del ranking FIFA con 1018 puntos, jugará el segundo partido del seleccionado dirigido por Jorge Sampaoli el jueves 21 de junio de 2018 a las 15, hora argentina, en el estadio Nizhni Novgorod, en la ciudad del mismo nombre, donde Lokomotiv juega como local.

Argentina y Croacia se enfrentaron tan solo una vez en mundiales con el triunfo del equipo dirigido entonces por Daniel Passarella por 1 a 0 con gol del defensor Mauricio Pineda por el grupo H de Francia 1998, el 26 de junio.



Aquella victoria dejó primero al seleccionado argentino que en octavos enfrentó a Inglaterra, mientras que los croatas fueron segundos y jugaron ante Rumania.

El historial general marca que jugaron cuatro veces, incluido los amistosos, con dos triunfos de la Argentina, uno de Croacia y un empate.

Croacia tiene como máxima figura al delantero de Juventus de Italia Mario Mandžukić, quien disputó el Mundial Brasil 2014 con dos goles, y en segundo escalón aparece Luka Modric, uno de los cerebros de Real Madrid de España.

Otros futbolistas destacados son los mediocampistas Ivan Rakitic de Barcelona de España e Ivan Perisic con presente en Inter de Italia.

El entrenador es Zlatko Dalic asumió el 7 de octubre de este año en reemplazo de Ante Cacic, quien realizó una campaña discreta que puso en peligro la clasificación.

Dalic, en su primer partido, logró el triunfo ante Ucrania como visitante por 2 a 0 en la última fecha de las Eliminatorias Europeas que valió el segundo puesto en el grupo I que tuvo como líder a Islandia.

En el repechaje, Croacia goleó a Grecia por 4-1 en la ida y empató sin goles en la revancha. Este resultado ratificó a Dalic en el cargo.

"Felicito al seleccionador por lo que ha logrado hacer en un plazo tan breve. Ha mostrado que se merece el banco de la selección croata", declaró el presidente de la federación croata y ex goleador, Davor Suker.

Con Dalic, Croacia recuperó el fuego ofensivo que se apagó en un tramo de las Eliminatorias Europeas y generó la destitución de Cacic. Se trata de su carta más fuerte, pero no ofrece garantías en la línea defensiva.

El conjunto croata tiene poco recorrido en los campeonatos del mundo porque declaró su independencia de Yugoslavia el 8 de octubre de 1991. Por tal motivo no disputó los campeonatos comprendidos entre 1930 y 1990.

Croacia no jugó la clasificación para Estados Unidos 1994 y en su primera participación, en Francia 1998, logró su mejor resultado con el tercer puesto. En ese certamen, además consagró a Suker como goleador con seis anotaciones.

En Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014 fue eliminado en primera ronda, mientras que no se clasificó en Sudáfrica 2010.